台湾债市：五年债殖利率早盘窄幅波动，关注台股变化

路透台北4月15日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周三盘初在平盘附近波动，呈现观望。交易员指出，五年券殖利率目前仍在偏低的水位，虽然市场气氛仍偏多，但观望的心态仍浓。

交易员表示，台股今日表现异常弱势，盘初对台债尚未有明显利多刺激，但后续发展仍需关注。

〞券商短线进出为主，没有特别明显的方向。〞一位小型票券商交易员说。

他们也表示，在上周五20年长券标售完之后，台债气氛偏多，但走至目前尚未见进一步的利多刺激殖利率再明显向下，因此追价的力道相当薄弱。

美国公债收益率周二下滑，此前数据显示美国3月零售销售增幅不及市场预期，令市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)不太可能在6月加息的预期升温。 指标10年期公债价格 上扬16/32，收益率报1.87%，周一尾盘报1.94%。

本地时间10:22，104/6殖利率小跌0.08基点，报0.9860%。但台股同时间下跌0.73%报9567.35点，明显弱于韩国股市 涨升0.37%。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：0.98-1.00%

* 10年公债104/5 ：1.52-1.53%

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