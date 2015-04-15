俄罗斯能源：俄气今年投资规模至少增加40亿美元，加快推进亚洲业务

路透莫斯科4月14日 - 俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom) 执行长Alexei Miller周二对Rossiya-24电视台表示，计划2015年的投资至少增加40亿美元，加快同亚洲建立更密切的合作关系。

俄气的年度投资计划最初确定，2015年投资额为8,392亿卢布(162亿美元)，多数用于亚马尔半岛天然气田的开发。不过该公司投资计划在一年当中通常会上调。

“不得不说，2015年到目前为止是成功的...俄气的投资计划将会上调至少40亿美元，”Miller说。

该公司去年达成4,000亿美元的协议，从2018年开始向中国供应天然气。

消息人士告诉路透，俄罗斯从两个新气田至中国的大型输气管线可能推迟竣工，但俄气表示，管线的建设将会按时完成。

Miller说，今年的投资中很大一部分将用于“东部计划”，包括中国的管线。(完)