日本经济：OECD经济学家称，不担心日央行推迟实现通胀率目标

路透东京4月15日 - 经济合作暨发展组织(OECD)资深经济学家Randall Jones周三表示，对于推迟实现日本央行通胀率目标不感到担心，因为这主要是由油价下跌造成的。

“(安倍经济学的)第一支箭在提升通胀预期方面非常有效，”Randall Jones在记者会上表示。

“我们支持日本央行的政策，不担心暂时推迟实现通胀率目标，”他说。

OECD周三表示，日本央行必须继续大量购买资产，以持久地达到2%的通胀目标，同时也要当心扰动债市和催生资产泡沫等风险。 (完)