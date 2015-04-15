日本经济：OECD经济学家称，不担心日央行推迟实现通胀率目标

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透东京4月15日 - 经济合作暨发展组织(OECD)资深经济学家Randall Jones周三表示，对于推迟实现日本央行通胀率目标不感到担心，因为这主要是由油价下跌造成的。
“(安倍经济学的)第一支箭在提升通胀预期方面非常有效，”Randall Jones在记者会上表示。
“我们支持日本央行的政策，不担心暂时推迟实现通胀率目标，”他说。
OECD周三表示，日本央行必须继续大量购买资产，以持久地达到2%的通胀目标，同时也要当心扰动债市和催生资产泡沫等风险。 (完)
(编译 李爽 审校 于春红)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。
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