更新版 -中国数据：首季GDP增幅7%勉强达标，下行压力有增无减--国家统计局

* 中国一季度GDP增幅7%创六年来低点

* 投资外贸工业全面偏弱，经济下行压力大

* 二季度能否守住7%取决政策松动口径

* 降准降息必要性加大 (新增更多内容)

路透北京4月15日 - 工业，投资，外贸景气的全面回落致中国一季度GDP创出六年来低点，同比增幅勉强落在7%这一年初确定的增长目标上。尽管数据与市场预期基本相符，但中国经济下行压力有增无减的现实也让二季度能否守住7%存很大不确定性，而政策松动口径的大小无疑是关键。

分析师们预计，从稳增长的角度看，货币政策继续松动仍有必要，包括降准降息，而积极财政政策不仅体现在加大政府投资力度上，还包括仍需进一步减税、减费、改善投资环境等。

“中国经济目前处在新旧动力转换阶段，今年经济困难较多。短期内经济仍会面临下行压力，因国内经济调整格局不太容易改变，且出口压力比较大。”中国国家统计局发言人盛来运周三表示。

他指出，一季度经济增速略有放缓是正常的也在预料之中，主要指标仍在合理区间，就业形势基本稳定。今年一季度调查失业率总体稳定在5.1%左右。同时结构调整是在稳步推进的，转型升级步伐也是在加快的。

中国2015年一季度国内生产总值(GDP)同比增长7%，符合路透调查预估中值，该增速创出六年新低，前次低点为2009年一季度的6.6%。一季度GDP环比增长1.3%。一季度规模以上工业增加值同比增长6.4%，社会消费品零售总额同比增长10.6%。一季度单位GDP能耗同比下降5.6%。

欲浏览GDP和CPI图表，请点选 link.reuters.com/xyn54w

2011年以来中国季度GDP走势图表: link.reuters.com/fap54w

中国工业增加值图表: link.reuters.com/dap54w

**一季度数据全面偏淡，GDP勉强达标**

尽管GDP增幅符合市场预期，但从拉动经济的主要动力看，投资，外贸全面下行，工业增速和投资普遍回落，发电量，货运指标等亦欠佳，只有消费相对稳定，不匹配的数据亦让分析师对一季度勉强达标的GDP增幅信心不足。

中国国家信息中心经济预测部宏观经济研究室主任牛犁认为，7%的GDP增速主要靠服务业带动，房地产投资，工业等仍在回落，显示中国经济仍在下行通道中运行，二季度破七的可能性在加大。

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳也表示，虽然一季度GDP的值符合预期，但从工业增加值，投资以及消费情况看，都非常的不理想。考虑到GDP要在经过通胀(实际上已经是通缩)调整后才达到现有的水平，经济形势实际情况可能就更差了。

“现在比较矛盾的地方在于：今年中国确定的GDP增长目标为7%，若从一季度数据看增幅算达标，数据应该不错，但从分项数据和实际情况看，显然并不如数据表现的那么好。一些指标不匹配情况比较明显。”牛犁坦言。

海通证券首席经济学家李迅雷则认为，7%的增速还算勉强可以，符合预期，毕竟经济仍在下行通道，而且继续下行趋势还是成立的，因此估计二季度GDO增速会继续走低，低于7%。

疲弱的数据昭示中国经济下行压力有增无减，稳增长压力明显加大，对货币政策松动和财政政策更积极的预期也更强烈。

受访的分析师们普遍提到，预计在二季度肯定会再见到降息和降准。当然其他方面，比如说减税或者加大财政投入等，也可能会出现。

牛犁就认为，从政策选择看，迫于经济下行压力，无论是货币还是财政政策都有继续松动的必要，降准降息仍要继续，积极财政政策上也需要加大投资力度，减税减费，同时政府该花的钱也应该及时花出去，以带动民间资本的投入。