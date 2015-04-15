《全球市场》亚洲市场走势犹疑不定，中国数据喜忧参半强化不确定性

美股周二大都收升，受助于能源股上涨，以及企业第一季业绩好于因美元走强而被下调的预期。

道琼工业指数 上涨0.33%，标准普尔500指数 上升0.16%；Nasdaq指数 下跌0.22%。

英特尔 盘后公布的财测基本与华尔街较低的预期一致，并暗示今年资本支出将大幅减少，盘后股价劲扬近3%。

最新的美国数据辜负了在今年开局疲弱后将强劲反弹的希望。3月零售销售升幅不及预期，并下修了前两个月数据，使得消费者支出看来不如原先预估乐观。

原油期货走坚，因美国页岩油产量料将是逾四年来第一次月度产量下降，且也门的局势紧张。