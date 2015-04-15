《全球市场》亚洲市场走势犹疑不定，中国数据喜忧参半强化不确定性

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
美股周二大都收升，受助于能源股上涨，以及企业第一季业绩好于因美元走强而被下调的预期。
道琼工业指数 上涨0.33%，标准普尔500指数 上升0.16%；Nasdaq指数 下跌0.22%。
英特尔 盘后公布的财测基本与华尔街较低的预期一致，并暗示今年资本支出将大幅减少，盘后股价劲扬近3%。
最新的美国数据辜负了在今年开局疲弱后将强劲反弹的希望。3月零售销售升幅不及预期，并下修了前两个月数据，使得消费者支出看来不如原先预估乐观。
原油期货走坚，因美国页岩油产量料将是逾四年来第一次月度产量下降，且也门的局势紧张。
美国原油期货 上涨0.23美元，报每桶53.52美元，周二升3.3%；布兰特原油期货 涨0.44美元至58.87美元。(完) (编译 郑茵/刘秀红/秦德兴/戴素萍 审校 张涛/王丽鑫/白云/张若琪)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。