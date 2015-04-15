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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 11:03 BJT

日本股市：走势震荡早盘近持平，对财报的良好预期支撑人气

上周日经指数 突破20,000点关口，为2000年4月以来首见。
    
    但交易商称，投资者在触及这一关口的兴奋之后，暂停评估这一交易
环境。
    
    上午中段日经指数持平于19,908.46点，之前一度跌至平盘下方。该
指数周二收平。
    
    “投资者预计股市长期将走高，所以他们不想卖出，”一吉投资顾问
首席基金经理人秋野充成表示，“但他们也没有看到日经指数稳居20,000
点以上的理由。”
    
    秋野充成说，目前日经指数可能没有明确走向。
    
    “分析师预计，截止于2016年3月的财年，日本企业平均将实现15%的
获利增幅，但业界传统上要发布保守的财测，这将令股市承压，”他说。
    
    日本企业将于5月开始公布全年业绩。
    
    东证股价指数 持平于1,590.95点，JPX-日经400指数<.JPXNK4
00>跌0.1%报14,430.46点。(完)
  
 (编译 李春喜/王颖；审校 王洋/于春红)
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