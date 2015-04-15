更新版 1-美股业绩：强生调降全年获利预估，苦吞强势美元冲击

在对手竞争及美元走强的影响下，强生第一季医疗设备与消费品营收额大幅下滑。

不过在美药品销售额飙升17%，成为强生业绩报告中的亮点，主要归功于市场对糖尿病、血癌、前列腺癌和血液凝块新疗法的强劲需求。

在全球市场的药品销售额增加3%，至77亿美元。如果没有美元走强因素的阻碍，可能还会有7.2%的额外涨幅。

投资者一直担心，在强生的关节炎治疗药物Remicade于2018年9月失去专利保护之前，Celltrion Inc 相对低价的仿制药可能会获得美国监管机构批准。Remicade每年为强生创收60亿美元。

强生已就美国专利商标局(USPTO)最近否决Remicade的基本专利权提起上诉。公司首席财务长Dominic Caruso周二表示，该公司将拥有一系列上诉权，可确保Remicade在近三年时间里的市场独占权。

“强生自信可以继续推迟Remicade仿制药的推出，这一消息令人鼓舞，”Edward Jones分析师Ashtyn Evans称。

强生第一季净利降至43.2亿美元，或每股1.53美元；上年同期净利47.3亿美元，或每股1.64美元。

扣除无形资产减记等特殊项目，强生每股盈余1.56美元。汤森路透I/B/E/S所调查分析师的平均预估为每股盈余1.54美元。