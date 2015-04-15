更新版 1-美股业绩：强生调降全年获利预估，苦吞强势美元冲击

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
在对手竞争及美元走强的影响下，强生第一季医疗设备与消费品营收额大幅下滑。
不过在美药品销售额飙升17%，成为强生业绩报告中的亮点，主要归功于市场对糖尿病、血癌、前列腺癌和血液凝块新疗法的强劲需求。
在全球市场的药品销售额增加3%，至77亿美元。如果没有美元走强因素的阻碍，可能还会有7.2%的额外涨幅。
投资者一直担心，在强生的关节炎治疗药物Remicade于2018年9月失去专利保护之前，Celltrion Inc 相对低价的仿制药可能会获得美国监管机构批准。Remicade每年为强生创收60亿美元。
强生已就美国专利商标局(USPTO)最近否决Remicade的基本专利权提起上诉。公司首席财务长Dominic Caruso周二表示，该公司将拥有一系列上诉权，可确保Remicade在近三年时间里的市场独占权。
“强生自信可以继续推迟Remicade仿制药的推出，这一消息令人鼓舞，”Edward Jones分析师Ashtyn Evans称。
强生第一季净利降至43.2亿美元，或每股1.53美元；上年同期净利47.3亿美元，或每股1.64美元。
扣除无形资产减记等特殊项目，强生每股盈余1.56美元。汤森路透I/B/E/S所调查分析师的平均预估为每股盈余1.54美元。
强生营收减少4.1%，至173.7亿美元。但仍高于分析师预期的173.1亿美元。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 王丽鑫/王洋)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
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