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货币新闻 | 2015年 4月 15日 星期三 11:14 BJT

日本经济：日央行助经济复苏，但货币政策有局限--OECD秘书长葛利亚

路透东京4月15日 - 经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周三表示，日本央行总裁黑田东彦在协助复苏经济上做得很好，但货币政策有其局限性。

葛利亚并表示如果日本经济成功摆脱迟滞，中长期来说日圆将会升值。

“(安倍经济学)第一支箭正显现成效，但有其限制。货币政策有其局限性。结构性改革则不是央行所能控制的。”葛利亚在记者会中称。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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