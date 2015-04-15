日本经济：日央行助经济复苏，但货币政策有局限--OECD秘书长葛利亚

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透东京4月15日 - 经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周三表示，日本央行总裁黑田东彦在协助复苏经济上做得很好，但货币政策有其局限性。
葛利亚并表示如果日本经济成功摆脱迟滞，中长期来说日圆将会升值。
“(安倍经济学)第一支箭正显现成效，但有其限制。货币政策有其局限性。结构性改革则不是央行所能控制的。”葛利亚在记者会中称。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。
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