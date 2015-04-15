重发-全球金属：铜价不会出现快速反弹，因供应过剩且需求疲软--行业高管

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路透圣地亚哥4月14日 - 行业高管周二称，虽然最近业内大幅削减成本并推迟项目，导致新产能减少了逾100万吨，但铜市短期内仍无法改变价格疲软与供应过剩的局面。

在CRU铜业大会上，行业高管所描绘的前景，为多年来最黯淡的展望之一。

铜价 已自1月低点回升至每吨6,000美元附近，但据估算，第一季度末铜供应约过剩160,000吨，铜市因此依然不振。铜价1月时曾于2009年以来首次跌至5,500美元下方。

由于信贷收紧，以及冰箱和空调的购买减少，作为最大的铜消费国，中国第一季度的铜需求仅上升0.7%。

因为减产和项目延迟，原计划在2019年投产的八个项目被取消，这些项目的总产能相当于150万吨。可能需要再等待数年，全球铜市才会出现供应紧张及价格反弹。

基本金属咨询机构CRU预计，铜价在2017年之前都不会再次试探2013年每吨大约7,000美元的价位，而且在2018年之前产能削减的影响都不会显现。到2018年，铜市场将再度出现供应短缺，缺口在30万吨。

CRU预计今年铜市场供需平衡，明年将过剩25万吨。

“铜价最低时期已经过去，但价格回升不太可能是迅速而猛烈的，”CRU的铜研究和策略负责人Vanessa Davidson说。

巴克莱和CRU均预计，中国今年的铜需求增幅将放缓至4%，不再像繁荣时期那样能实现两位数的百分比增幅。

**不可控的问题**

包括全球最大铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco) 、安托法加斯塔矿业(Antofagasta) 和墨西哥集团(Grupo Mexico) 在内的矿商仍在努力削减成本，同时还面临自身无法控制的长期问题，包括矿石品位下降、金和钼等副产品营收低迷，从而对利润率构成冲击等。

智利国家铜业公司的首席执行官Nelson Pizarro表示，智利的电力成本相对于俄罗斯、赞比亚和澳洲等其他主要产矿国而言是最高的。智利的铜产量占到全球的三分之一。

Pizarro和安托法加斯塔矿业的首席执行官Diego Hernandez均呼吁通过更高水平的自动化来削减成本。

力拓 负责铜和煤的主管Jean Sebastien Jacques认为，铜业可以向煤业学习。煤业也是资本密集型行业，但煤生产商削减成本的速度远远快于铜业。(完) (编译 秦德兴/汪红英；审校 白云)