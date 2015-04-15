新加坡金融：金管局否认强力干预汇市以支持坡元

路透新加坡4月14日 - 新加坡金融管理局(MAS)周二驳斥市场传言，称其未“强力”干预汇市以支撑本国货币；坡元今年以来表现在亚洲货币中排名倒数第三。

金管局在一份声明中表示，“这些消息错误地引用2014年中以来新加坡官方外汇储备(OFR)及金管局的外汇互换资料，来证明金管局在强力干预汇市以支撑坡元名义有效汇率。”

新加坡金管局藉由坡元兑主要贸易伙伴货币汇率涨跌来掌控货币政策，根据名义有效汇率将汇价控制在一个不公开的交易区间。

金管局表示，截至2015年3月底止的九个月内官方外汇储备下滑，是受到汇率转换效应影响，而不是缘于央行干预操作。

外汇互换存量下滑是因为金管局更加仰赖国库券进行货币市场操作，而互换到期的资金中大多数都转给了政府，由主权财富基金--新加坡政府投资公司(GIC)进行中长期管理。

坡元兑美元 周二升值至1.3597坡元，此前金管局维持货币政策不变，促使投资人缩减坡元空头押注。

金管局未扩大宽松政策让市场感到意外，其称全球成长前景改善将会支持很仰赖贸易的新加坡经济。(完)