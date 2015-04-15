《HOME专栏》铜业迎来年度盛会，中国需求将成中心话题

融资铜让本就不那么简单的情况变得更加复杂。融资铜就是用中国保税仓库中的铜金属作为抵押品，在影子信贷市场取得贷款。

融资铜所推动的进口，创造出一批难以明确的大量库存，规模之大堪比全球其他地区的显性库存，而且催生了转口贸易的蓬勃发展。而转口贸易又严重扭曲了中国进口，难以直接从进口数据摸清中国制造业情况。

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经过青岛事件以及去年骗贷丑闻过后，融资铜信贷业务已经萎缩，但并未完全消失。

与此同时，另一种信贷问题让中国铜市状况更加晦暗不明。

工业厂商信贷整体趋紧，特别是小型加工厂商，正在改变供应链格局，消费端被迫降低库存，增加对现货市场的仰赖。

目前，在铜价疲弱且有续跌可能的情况下，结果就是买兴不振。不过，一旦终端用户订单数量及价格双双增长，情况有可能很快发生改变。

唯一可以肯定的结论就是，未来购买模式波动性会加大。

**智利生产但中国定价**

以上这些都没有提及中国国储局，可以预期的是，一旦价格进一步下跌时，中国国储局会持续买入。

短期来看，大家都在等待中国方面出现更明朗的信号，但问题是中国正在传递太多信号，其中很多都互相矛盾，让人难以看清全貌。

甚至中国的基金业者也对未来情势预测观点分歧。这些基金在1月曾引领“空军”打压铜价至数年低点。

不过，中国基金的确比其他人占了接近情势变化现场的地利优势，不管情势变化是多么令人摸不着头脑。

来自中国的各种不同信号，让智利会议的与会者和英美市场人士一样感到迷茫。