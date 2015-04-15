香港金融：金管局自上周已承接44亿美元沽盘，股市畅旺为其中诱因--总裁

路透香港4月15日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周三称，金管局自上周以来已承接44亿美元沽盘，因而向银行体系注入逾300亿港元，部分原因与股市畅旺有关。

陈德霖向记者表示，香港股市指数与成交金额均创新高，触发投资者买入港元以投向股市的兴趣，自上周以来金管局已承接44亿美元沽盘，因而向银行体系注入逾300亿港元。

“资金流向多元化，除了港股通额度之外，亦见到好多海外资金购买港元，可能是投入股市，但不太清楚有多少资金流入股市。”他说。

他并称，不排除资金有兴趣投资本港楼市，但无确实数据。自金管局针对楼市的第七轮措施推出以来，一手楼盘销情不俗，但同时二手市场成交下降，因此需时观察措施对楼市实质影响。

陈德霖重申，货币发行局制度对于保持汇率稳定、沪港通落实后港元兑人民币及其他货币的支付清算增加以及银行间流动性管理畅顺，均运作良好。

金管局自4月9日起连续三个交易日向市场注资以遏抑港元强势，共沽出337.9亿港元以买入美元。由2008年至今，当局共承接1,100亿美元等值港元买盘。

香港恒生指数 自3月27日中国证监会公布公募基金可参与沪港通至本周一（13日）累计涨逾3,500点或14%，近日港股每日成交金额更倍增至逾2,000亿港元。