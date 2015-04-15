香港个股：旭辉控股与恒基地产组合营，开发苏州住宅项目

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透香港4月15日 - 中国房地产商--旭辉控股 周三宣布，与恒基地产 旗下恒基中国成立各持50%的合营公司，以共同开发位于苏州市的住宅开发项目，旭辉将向合营公司出资约7.9亿元人民币。
公司的声明称，该地块位于苏州市高新区浒墅关开发区，规划建筑面积约39.4万平方米，由恒基中国于去年底以14亿元人民币地价投得。
根据合作协议条款，旭辉及恒基中国将各自提供3.59亿元人民币股东贷款，并承诺以额外股东贷款方式提供额外3.59亿元，用作对项目公司的出资。
旭辉早盘尾段股价涨1.55%，报1.97港元，盘中曾高见2.01港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。