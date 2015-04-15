香港个股：旭辉控股与恒基地产组合营，开发苏州住宅项目

路透香港4月15日 - 中国房地产商--旭辉控股 周三宣布，与恒基地产 旗下恒基中国成立各持50%的合营公司，以共同开发位于苏州市的住宅开发项目，旭辉将向合营公司出资约7.9亿元人民币。

公司的声明称，该地块位于苏州市高新区浒墅关开发区，规划建筑面积约39.4万平方米，由恒基中国于去年底以14亿元人民币地价投得。

根据合作协议条款，旭辉及恒基中国将各自提供3.59亿元人民币股东贷款，并承诺以额外股东贷款方式提供额外3.59亿元，用作对项目公司的出资。

旭辉早盘尾段股价涨1.55%，报1.97港元，盘中曾高见2.01港元。（完）

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