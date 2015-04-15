路透专访：韩国央行将降息，即便效果减弱--未来资产环球投资

路透首尔4月15日 - 韩国未来资产环球投资一名高管表示，由于经济增长动能减弱，韩国央行可能很快会将利率从目前的纪录低点下调，甚至之后可能还会进一步下调。未来资产为韩国最大的固定收益基金管理公司。

未来资产的国内固定收益团队负责人Shin Jae-hoon称，考虑到政策选项有限，韩国央行将不得不降息，哪怕是降息效果不如从前。

“在这个时点，即使是保持政策不变，央行可能也感到不安，”他对路透表示。

“韩国央行承认，相较于以往，降息效果减弱，但尽管如此央行还是得行动，这就是当前韩国经济的现实，”他在周二表示。

截至3月末，未来资产环球投资的资产管理规模为7.5万亿韩元(69亿美元)。

Shin表示，市场参与者越发关注国内外的货币政策，而非经济基本面。

“去年那些只关注基本面的，亏大了，”他说。