路透专访：韩国央行将降息，即便效果减弱--未来资产环球投资

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透首尔4月15日 - 韩国未来资产环球投资一名高管表示，由于经济增长动能减弱，韩国央行可能很快会将利率从目前的纪录低点下调，甚至之后可能还会进一步下调。未来资产为韩国最大的固定收益基金管理公司。
未来资产的国内固定收益团队负责人Shin Jae-hoon称，考虑到政策选项有限，韩国央行将不得不降息，哪怕是降息效果不如从前。
“在这个时点，即使是保持政策不变，央行可能也感到不安，”他对路透表示。
“韩国央行承认，相较于以往，降息效果减弱，但尽管如此央行还是得行动，这就是当前韩国经济的现实，”他在周二表示。
截至3月末，未来资产环球投资的资产管理规模为7.5万亿韩元(69亿美元)。
Shin表示，市场参与者越发关注国内外的货币政策，而非经济基本面。
“去年那些只关注基本面的，亏大了，”他说。
他还表示，政府应该采取更多财政措施支撑经济增长，因人口老龄化、贫富差距加大等结构性问题，都影响了经济并减弱货币政策的效果。(完) (编译 王洋；审校 蔡美珍)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。