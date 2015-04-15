中国汇市：人民币早盘续涨，一季度经济数据未对汇市造成明显影响

路透上海4月15日 - 人民币兑美元即期 周三早盘续升，中间价结束三连跌。交易员表示，近两日人民币小幅反弹主要受国际美元 下跌带动，日内中国一季度经济数据未对汇市造成明显影响，但短期人民币或仍围绕6.20-6.22元区间运行。

他们并表示，周初美元指数触及100关口后走低，离岸人民币CNH逐步转强，今日与境内即期的价差也收窄至50个点以内，套利空间消失；而境内人民币未能有效跌破6.22关口支撑位，之前购汇盘部分选择止盈离场。

“目前市场整体做空(美元)情绪还是较高，虽然短期会有所反复。”一外资行交易员表示，“而如今市场也逐步接受了人民币可能区间运行的思路，6.22附近结汇，6.20附近购汇，除非有明显的突破信号。”

另一外资行交易员则指出，昨天的经济数据以及今日GDP数据基本符合预期，未对外汇市场造成大的影响，短期汇率仍然预期稳定。

中国2015年一季度国内生产总值(GDP)同比增长7%，符合路透调查预估中值；该增速并创出六年新低，前次低点为2009年一季度的6.6%。一季度GDP环比则增长1.3%。.

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮认为，一季度经济数据非常糟糕，预计二季度货币政策、财政政策将同步发力，而人民币汇率大概率仍将保持稳定和双向波动。

北京时间11:28，人民币兑美元即期报6.2091元，上日收报6.2118元。今日人民币兑美元中间价 为6.134元，上日中间价为6.1407元。

全球汇市方面，美元周三亚洲盘初对全线跌势展开整理，美国零售销售数据辜负了市场重望，打压美元结束连续六个交易日的涨势。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3090/6.314，上日尾盘为6.3185。

北京时间11:28，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2109/6.2133元，上一交易日尾盘报6.2137元。