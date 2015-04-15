澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，中国经济数据引发市场担忧

拖累因素包括，一项衡量澳洲消费者信心的指标在4月下跌，因即使消费者觉得在高价家用品方面的支出更加自在，却仍忧心经济前景。

中国方面的数据也同样带来拖累。中国国家统计局周三公布，2015年一季度国内生产总值(GDP)同比增长7%，符合路透调查预估中值，该增速创出六年新低。 此外，3月社会消费品零售总额和规模以上工业增加值均弱于预期。第一季度房地产投资规模较上年同期降低8.5%。

“最终这些疲弱因素将不利于铁矿石价格，从而将澳元推至0.0700美元下方，”澳洲联邦银行分析师Joseph Capurso称。

投资者小幅上调了对澳洲央行5月降息的预期。互换市场 暗示，5月降息几率为78%。

澳元兑日圆 也下滑至90.80，本周高位在92.35。欧元兑澳元 进一步从近期跌势中回升，最新报1.3984澳元，自周一以来已回升近0.02澳元。

新西兰元兑美元 从早盘的0.7542小跌至0.7527，但仍高于周一所及低位0.7422。

如果今日稍晚进行的全球乳品拍卖会显示价格下跌，则将对新西兰元造成打压。澳新银行外汇分析师Sam Tuck称，疲弱拍卖消息有可能会拖累新西兰元跌至0.7400美元或更低水准。(完)

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