中国金融：国开行将增四部委董事，未来主要从事开发性业务--董事长

路透北京4月15日 - 中国国家开发银行 董事长胡怀邦表示，国开行将增加发展改革委、财政部、商务部、人民银行等部委有关负责人作为部委董事，充分发挥部委董事在重大决策等方面的统筹协调作用。

他日前在接受人民日报专访时并称，按照改革要求，下一步国开行将主要从事开发性业务，重点支持棚改、铁路、水利、新型城镇化、集中连片扶贫、“一带一路”、装备制造“走出去”等。

“将开行定位于开发性金融机构，主要基于国家发展战略的需要、金融业结构和布局的需要，以及开行自身发展的现实需要。”他说。

国务院周日批复三大政策性银行改革方案，国开行首次明确为开发性金融机构，进出口行和中国农业发展银行则均确立以资本充足率为核心的约束机制。国开行周一已召开全系统大会，称未来将政策性业务和商业性业务分账管理。

对于开发金融项目的定位，胡怀邦称，新型城镇化、完善基础设施、推动经济转型等领域战略意义重大，但外部性较强、盈利能力较低；在财政资金困难、商业银行资金介入意愿低下的情况下，需要开行发挥开发性金融优势和特点，以中长期投融资服务国家发展战略。

他并指出，长期以来，国开行资金来源主要依靠国家信用发债，但2008年后开行债信采取“一年一延”的权宜方式，国内外投资者对开行发展存有疑虑，发债难度不断加大。

此外，资本补充问题上，开行贷款具有长期、大额特点，需要保持较高的资本充足率，提高抗风险能力；但目前资本补充渠道有限，对开行进一步发挥作用形成了制约；未来国家将为开行注资以补充资本金，并按照10.5%的资本充足率标准进行监管。