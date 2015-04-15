《热点透视》德债魅力大，黄金比不上

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 编译 张明钧

路透伦敦4月14日 - 德国政府公债越来越像是一种贵金属，而不再是传统的固定收益投资工具。和黄金一样，持有德国公债得要付出成本，只是黄金的持有成本是保管费，德债的成本则为负收益率。目前七年期以内的德国公债收益率均已成负值，指标10年期公债可能不久后也会跟进。

这听来或许荒唐。但市场价格是由供需决定，而供需都指向同一方向。

在黄金方面，矿场会确保供给稳定、甚至小幅增加，但欧洲最大经济体德国却很少发行新债。德国计划今年借款金额低于2,000亿欧元，创2002年以来最低。然而有鉴于德国预算趋于平衡，上述借款金额大概只能涵盖赎回及利息支出。金价偏高时通常会刺激供给扩张，然而德国债务管理机构恐怕不会做出相同回应。

需求方面，欧洲央行量化宽松计划相关买盘不虞匮乏、需求殷切。根据摩根士丹利分析师计算，在调整欧洲央行购债因素之后，净发行额将为负1,090亿欧元。

投资人知道欧洲央行只会买进两年至30年期的公债，收益率不低于该行现为负0.20%的存款利率。信用评等机构穆迪4月14日表示，目前德国两年至30年期公债中，约有四分之一的收益率低于欧洲央行存款利率，因而不符合量化宽松购债资格，而欧洲央行1月宣布购债计划时，不符资格的德债比例仅5%。

由于符合欧洲央行购债资格的德债数量日益减少，投资人将会持续抢进那些欧洲央行可以购入的部分。这将无可避免地导致更多德债收益率降为负值。但若供应稀少可能导致价格大涨，为了持有某项资产而付出成本也属合情合理。