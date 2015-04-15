全球金融：IMF警告流动性若萎缩，金融市场易受冲击

路透华盛顿4月15日 - 国际货币基金组织(IMF)在周三公布的报告中表示，美国若升息，将使得流动性有出现缺口之虞，这可能让市场易于遭受更大且更深的冲击。

IMF半年度全球金融稳定报告并警告，过去六个月金融风险已经升高，更多是在新兴市场和“影子”银行业，或非银行金融中间机构。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚将进行九年来的首度升息，这引发对市场波动及发展中国家资金外流的担忧。

IMF表示，市场流动性已因高频交易增加及加强规范等因素而受到抑制，美联储若撤出货币刺激，恐将再添抑制因素。

“市场可能益发容易受到流动性突然消失及波动性窜升的影响，”IMF在报告中表示。

报告特别指出最近两个市场动荡的例子，可能预示后续还会出现更多。这呼应了英国央行的警告。

去年10月，全球经济疑虑触发美国公债收益率“闪崩”；今年1月瑞士放弃瑞郎/欧元汇率上限后，瑞郎飙涨。

IMF表示，低流动性市场同样可能放大冲击并加剧蔓延，尤其是蔓延至有外债曝险的发展中国家。

IMF指出，新兴市场已在努力应对大宗商品价格下跌以及美元走强的负面影响，一些企业或银行现有的问题恶化。

报告特别指出了尼日利亚、秘鲁、土耳其和乌克兰等国家，这些国家的银行业更可能贷款给企业，如果企业倒闭则遭受损失。

IMF还强调了欧洲人寿保险行业的问题，当利率较低时，寿险业者可能难以向保单持有人兑现支付承诺。

“有必要立即采取监管和监督行动，以消除个别保险业者潜在困境引发的破坏性影响，”IMF表示。(完)