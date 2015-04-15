全球金融：IMF警告流动性若萎缩，金融市场易受冲击

标题新闻：德国总理梅克尔要求与英国展开公平和有建设性的退欧谈判，力争保持良好伙伴关系
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路透华盛顿4月15日 - 国际货币基金组织(IMF)在周三公布的报告中表示，美国若升息，将使得流动性有出现缺口之虞，这可能让市场易于遭受更大且更深的冲击。
IMF半年度全球金融稳定报告并警告，过去六个月金融风险已经升高，更多是在新兴市场和“影子”银行业，或非银行金融中间机构。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚将进行九年来的首度升息，这引发对市场波动及发展中国家资金外流的担忧。
IMF表示，市场流动性已因高频交易增加及加强规范等因素而受到抑制，美联储若撤出货币刺激，恐将再添抑制因素。
“市场可能益发容易受到流动性突然消失及波动性窜升的影响，”IMF在报告中表示。
报告特别指出最近两个市场动荡的例子，可能预示后续还会出现更多。这呼应了英国央行的警告。
去年10月，全球经济疑虑触发美国公债收益率“闪崩”；今年1月瑞士放弃瑞郎/欧元汇率上限后，瑞郎飙涨。
IMF表示，低流动性市场同样可能放大冲击并加剧蔓延，尤其是蔓延至有外债曝险的发展中国家。
IMF指出，新兴市场已在努力应对大宗商品价格下跌以及美元走强的负面影响，一些企业或银行现有的问题恶化。
报告特别指出了尼日利亚、秘鲁、土耳其和乌克兰等国家，这些国家的银行业更可能贷款给企业，如果企业倒闭则遭受损失。
IMF还强调了欧洲人寿保险行业的问题，当利率较低时，寿险业者可能难以向保单持有人兑现支付承诺。
“有必要立即采取监管和监督行动，以消除个别保险业者潜在困境引发的破坏性影响，”IMF表示。(完)
(编译 戴素萍/王兴亚；审校 王洋)
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以下为路透中文新闻为您整理的5月2日-5日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。 公开市场操作: --面对大量MLF到期，中国央行也仅在当日扩大逆回购规模而并未续做，加上两日暂停公开市场操作，当周净投放量降至100亿元人民币低位。业内人士称，只要经济基本面未明显转差，金融降杠杆过程中，货币政策基调将持续偏紧。