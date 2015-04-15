中国新债：财政部将于下周三招标发行300亿元国债，为五年品种续发

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透上海4月15日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(22日)在银行间和证交所债市，跨市场招标续发行300亿元人民币固息记账式国债，为今年第三期 五年品种的第二次续发。
刊登在中国债券信息网的公告称，该期债采用混合式招标方式，标的为价格。具体招标时间为4月22日上午10:35至11:35，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
续发行部分起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2015年2月5日开始计息，票面利率3.31%，按年付息。
该期债在招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至4月27日进行分销；4月29日起与之前发行的同期国债合并上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳/李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。
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