韩国汇市：韩元回吐盘初升势，市场预期中国将采取更多刺激措施

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透首尔4月15日 - 韩元兑美元 周三小幅下跌，市场预期中国将采取更多刺激措施。
韩元下跌0.2%至1,096.1，上日收于1,094.0。
0325GMT，三年期韩国公债6月期约 下跌0.01点至109.45。
0325GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,096.1 1,094.0
日圆/韩元 9.1601/649 9.1371
韩国公债期货 * 109.45 109.46
韩国综合股价指数 2,117.92 2,111.72
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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全部现汇报价 (编译 秦德兴; 审校 戴素萍)
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