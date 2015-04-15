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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 12:01 BJT

韩国汇市：韩元回吐盘初升势，市场预期中国将采取更多刺激措施

路透首尔4月15日 - 韩元兑美元 周三小幅下跌，市场预期中国将采取更多刺激措施。

韩元下跌0.2%至1,096.1，上日收于1,094.0。

0325GMT，三年期韩国公债6月期约 下跌0.01点至109.45。

0325GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,096.1 1,094.0

日圆/韩元 9.1601/649 9.1371

韩国公债期货 * 109.45 109.46

韩国综合股价指数 2,117.92 2,111.72

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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