韩国股市：盘中小幅上涨，因预期资金将持续涌入新兴市场

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透首尔4月15日 - 韩国股市周三盘中小幅上涨，因预期资金将持续涌入新兴市场，且中国将鉴于经济成长放缓而采取新的刺激措施。
中国第一季经济成长7.0%，符合预期，但仍为六年来最小增幅。
0325GMT，韩股综合股价指数 上涨0.3%至2,117.92点，上日收报2,111.7点。
“中国数据的影响料有限，但全球资金流入仍将支撑韩股一阵子，”新韩投资证券分析师Kim Ji-un表示。
海外交易商过去七个交易日买超韩股金额达1.38万亿(兆)韩元。
韩亚航空 大跌3.6%至8,530韩元，创下逾两周来盘中新低，此前该公司一架客机在日本冲出跑道。(完)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。