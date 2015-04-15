韩国股市：盘中小幅上涨，因预期资金将持续涌入新兴市场

路透首尔4月15日 - 韩国股市周三盘中小幅上涨，因预期资金将持续涌入新兴市场，且中国将鉴于经济成长放缓而采取新的刺激措施。

中国第一季经济成长7.0%，符合预期，但仍为六年来最小增幅。

0325GMT，韩股综合股价指数 上涨0.3%至2,117.92点，上日收报2,111.7点。

“中国数据的影响料有限，但全球资金流入仍将支撑韩股一阵子，”新韩投资证券分析师Kim Ji-un表示。

海外交易商过去七个交易日买超韩股金额达1.38万亿(兆)韩元。