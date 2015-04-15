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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 12:11 BJT

新加坡企业：淡马锡CEO何晶将休假三个月

路透新加坡4月15日 - 新加坡国有投资机构淡马锡控股 称，执行长(CEO)何晶将休假三个月，并未透露休假原因。

淡马锡周三官网声明表示，总裁李腾杰将代理何晶职务。何晶将继续执行董事会的工作。何晶为新加坡总理李显龙之妻。

淡马锡为大型跨国投资公司，在渣打 、多家中资银行及新加坡大型企业皆有持股。

何晶2002年1月加入淡马锡董事会，2004年1月起担任CEO。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
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