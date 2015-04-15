新加坡企业：淡马锡CEO何晶将休假三个月

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透新加坡4月15日 - 新加坡国有投资机构淡马锡控股 称，执行长(CEO)何晶将休假三个月，并未透露休假原因。
淡马锡周三官网声明表示，总裁李腾杰将代理何晶职务。何晶将继续执行董事会的工作。何晶为新加坡总理李显龙之妻。
淡马锡为大型跨国投资公司，在渣打 、多家中资银行及新加坡大型企业皆有持股。
何晶2002年1月加入淡马锡董事会，2004年1月起担任CEO。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。