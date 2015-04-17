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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 13:50 BJT

背景资料：中国跨境贸易及直接投资人民币结算量一览

路透香港4月17日 - 中国央行公布的数据显示，2015年一季度跨境贸易人民
币结算业务与上年同期持平；但直接投资人民币结算量较去年同期增长49%。

    2015年一季度跨境贸易人民币结算业务累计实现1.65万亿元。2014年同期该
业务同为1.65万亿元。第一季度的直接投资人民币结算业务累计发生2,879万亿
元，较去年同期的1,931亿元增长49%。这意味着，人民币国际化正在直接投资领
域开花结果。

    央行数据并显示，2015年一季度以人民币进行结算的跨境货物贸易累计为1.
496万亿元，而服务贸易及其他经常项目累计为1,586亿元。同期，以人民币结算
的对外直接投资和外商直接投资分别累计发生534亿元、2345亿元。对比2014年
一季度的278亿元、1,653亿元，投资额分别同比增加92%和42%。
   
    相关链接请点击：link.reuters.com/tys54w

    以下为中国人民银行公布的跨境贸易人民币结算量及直接投资人民币结算量
数据(单位：亿元人民币)
    

              跨境贸易    货物贸易      服务贸易   对外直接  外商直接
             人民币结算                 及其他      投资      投资
   2015.3*     6,590      6,038       598       323       810
   2015.2      4,523      4,088       435       106       671
   2015.1      5,387      4,834       553       105       864
   2014.12*    6,134      5,564       679       272     1,423
   2014.11     5,568      5,124       444       149       713 
   2014.10     5,598      5,112       486       108       613 
   2014.09*    5,944     #15,158  #-9,258       170       709
   2014.08     4,572      4,075       497        70       517 
   2014.07     4,984      3,067     1,917       232       811 
   2014.06*    5,681      3,517     2,151       267       954
   2014.05     5,153      3,271     1,882       164       624 
   2014.04     5,366      3,212     2,154       156       603
   2014.03*    6,620      4,279     2,354        85       789
   2014.02     4,378      2,938     1,440        43       399 
   2014.01     5,502      3,683     1,819       150       465 
   2013.12*    5,783      3,486     2,297       194       984
   2013.11     5,064      3,414     1,650       108       323
   2013.10     3,853      2,600     1,253        32       371
   2013.09*    4,009      2,539     1,532        67       632
   2013.08     3,521      2,242     1,279       213       277
   2013.07     3,570      2,319     1,251        22       279
   2013.06*    3,587      2,091     1,395        78       424
   2013.05     3,643      2,285     1,358        35       215
   2013.04     3,270      2,232     1,038        27       202
   2013.03*    4,205      2,864     1,380        61       338
   2013.02     2,655      1,871       784         8       155
   2013.01     3,140      2,257       883        11       281
   2012.12*    3,529      2,491     1,023        39       557
   2012.11     3,038      2,244       794        21       232
   2012.10     2,333      1,665       668        11       176
   2012.09*    2,830      1,931       886        10       285
   2012.08     2,710      1,900       810        12       200
   2012.07     2,441      1,683       758        12       142
   2012.06     2,593      1,689       904        35       164
   2012.05     2,160      1,476       684        30       160
   2012.04     1,962      1,355       607        93       124
   2012.03     2,613      1,879       734         8       219
   2012.02     1,907      1,336       571         4       116
   2012.01     1,284        951       333        17       135
  注：*为依照季度及年度数字计算而得。 
      自2014年8月份开始，中国央行将转口贸易调整到货物贸易进行统计，故9
月货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。#为调整后数字计算所得。
    
    (单位：万亿元人民币)
             跨境贸易  货物贸易    服务贸易    对外直接    外商直接
            人民币结算             及其他      投资        投资
 2015一季度    1.65      1.496    0.1586     0.0534     0.2345
 2014全年      6.55      5.9      0.6565     0.1866     0.8620
 


 (发稿 刘雅丽  ； 审校 赵红梅)
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