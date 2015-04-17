背景资料：中国跨境贸易及直接投资人民币结算量一览

路透香港4月17日 - 中国央行公布的数据显示，2015年一季度跨境贸易人民 币结算业务与上年同期持平；但直接投资人民币结算量较去年同期增长49%。 2015年一季度跨境贸易人民币结算业务累计实现1.65万亿元。2014年同期该 业务同为1.65万亿元。第一季度的直接投资人民币结算业务累计发生2,879万亿 元，较去年同期的1,931亿元增长49%。这意味着，人民币国际化正在直接投资领 域开花结果。 央行数据并显示，2015年一季度以人民币进行结算的跨境货物贸易累计为1. 496万亿元，而服务贸易及其他经常项目累计为1,586亿元。同期，以人民币结算 的对外直接投资和外商直接投资分别累计发生534亿元、2345亿元。对比2014年 一季度的278亿元、1,653亿元，投资额分别同比增加92%和42%。 相关链接请点击：link.reuters.com/tys54w 以下为中国人民银行公布的跨境贸易人民币结算量及直接投资人民币结算量 数据(单位：亿元人民币) 跨境贸易 货物贸易 服务贸易 对外直接 外商直接 人民币结算 及其他 投资 投资 2015.3* 6,590 6,038 598 323 810 2015.2 4,523 4,088 435 106 671 2015.1 5,387 4,834 553 105 864 2014.12* 6,134 5,564 679 272 1,423 2014.11 5,568 5,124 444 149 713 2014.10 5,598 5,112 486 108 613 2014.09* 5,944 #15,158 #-9,258 170 709 2014.08 4,572 4,075 497 70 517 2014.07 4,984 3,067 1,917 232 811 2014.06* 5,681 3,517 2,151 267 954 2014.05 5,153 3,271 1,882 164 624 2014.04 5,366 3,212 2,154 156 603 2014.03* 6,620 4,279 2,354 85 789 2014.02 4,378 2,938 1,440 43 399 2014.01 5,502 3,683 1,819 150 465 2013.12* 5,783 3,486 2,297 194 984 2013.11 5,064 3,414 1,650 108 323 2013.10 3,853 2,600 1,253 32 371 2013.09* 4,009 2,539 1,532 67 632 2013.08 3,521 2,242 1,279 213 277 2013.07 3,570 2,319 1,251 22 279 2013.06* 3,587 2,091 1,395 78 424 2013.05 3,643 2,285 1,358 35 215 2013.04 3,270 2,232 1,038 27 202 2013.03* 4,205 2,864 1,380 61 338 2013.02 2,655 1,871 784 8 155 2013.01 3,140 2,257 883 11 281 2012.12* 3,529 2,491 1,023 39 557 2012.11 3,038 2,244 794 21 232 2012.10 2,333 1,665 668 11 176 2012.09* 2,830 1,931 886 10 285 2012.08 2,710 1,900 810 12 200 2012.07 2,441 1,683 758 12 142 2012.06 2,593 1,689 904 35 164 2012.05 2,160 1,476 684 30 160 2012.04 1,962 1,355 607 93 124 2012.03 2,613 1,879 734 8 219 2012.02 1,907 1,336 571 4 116 2012.01 1,284 951 333 17 135 注：*为依照季度及年度数字计算而得。 自2014年8月份开始，中国央行将转口贸易调整到货物贸易进行统计，故9 月货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。#为调整后数字计算所得。 (单位：万亿元人民币) 跨境贸易 货物贸易 服务贸易 对外直接 外商直接 人民币结算 及其他 投资 投资 2015一季度 1.65 1.496 0.1586 0.0534 0.2345 2014全年 6.55 5.9 0.6565 0.1866 0.8620 (发稿 刘雅丽 ； 审校 赵红梅)