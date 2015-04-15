投行观点：深港通和货币宽松将支持香港中资股，沽货时候未到--汇丰

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透香港4月15日 - 投行汇丰的报告称，中资股最近急升后估值仍未过度偏高，而深港通的推出以及中国货币宽松可能提供支持，因此认为现非沽货时机，反而应换马至表现落后的股份。
香港股市恒生指数 经过八连升后周二收跌1.6%，今早仍然好淡争持，早盘收跌0.05%。由年初至今，恒指累计升约17%，MSCI中国指数 涨近24%。
汇丰亚太区股票策略主管Herald van der Linde在其报告中称，今年以来MSCI中国指数跑赢亚洲指数，但目前预测市盈率10.3倍，仍低于MSCI除日本外亚洲指数，若剔除金融股的估值则高于亚洲5%。
“我们认为中资股的合理值为市盈率11.5倍，即现时指数水平合理但不过度偏高，因预期内地资金进一步南下至香港市场。”他说。
报告指出，环球互惠基金在过去3-4个月持续减持中资股，转投菲律宾、台湾及少量于印尼，最大持仓依然是印度，意味着很多环球基金需要提高对中国股票的仓位。
汇丰认为，本次中资股升市并非由国际资金主导，而是受中国减息的因素带动，而资金循港股通流入的力度不足以触发大型升市，故相信散户是这次升力的动力来源，因他们预期将有更多内地资金南下投资港股。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
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路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。