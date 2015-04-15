投行观点：深港通和货币宽松将支持香港中资股，沽货时候未到--汇丰

路透香港4月15日 - 投行汇丰的报告称，中资股最近急升后估值仍未过度偏高，而深港通的推出以及中国货币宽松可能提供支持，因此认为现非沽货时机，反而应换马至表现落后的股份。

香港股市恒生指数 经过八连升后周二收跌1.6%，今早仍然好淡争持，早盘收跌0.05%。由年初至今，恒指累计升约17%，MSCI中国指数 涨近24%。

汇丰亚太区股票策略主管Herald van der Linde在其报告中称，今年以来MSCI中国指数跑赢亚洲指数，但目前预测市盈率10.3倍，仍低于MSCI除日本外亚洲指数，若剔除金融股的估值则高于亚洲5%。

“我们认为中资股的合理值为市盈率11.5倍，即现时指数水平合理但不过度偏高，因预期内地资金进一步南下至香港市场。”他说。

报告指出，环球互惠基金在过去3-4个月持续减持中资股，转投菲律宾、台湾及少量于印尼，最大持仓依然是印度，意味着很多环球基金需要提高对中国股票的仓位。

汇丰认为，本次中资股升市并非由国际资金主导，而是受中国减息的因素带动，而资金循港股通流入的力度不足以触发大型升市，故相信散户是这次升力的动力来源，因他们预期将有更多内地资金南下投资港股。（完）