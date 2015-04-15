《全球汇市》美元收复部分跌幅，低迷中国数据打压澳元下跌

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0626 1.0652 -0.24 -12.16 1.2097
美元/日圆 119.63 119.36 +0.23 -0.04 119.68
欧元/日圆 127.12 127.14 -0.02 -12.20 144.78
美元/瑞郎 0.9740 0.9727 +0.13 -2.02 0.9941
英镑/美元 1.4751 1.4776 -0.17 -5.28 1.5573
美元/加元 1.2488 1.2484 +0.03 +7.49 1.1618
澳元/美元 0.7591 0.7624 -0.43 -7.06 0.8168
新西兰元/美元 0.7520 0.7518 +0.03 -3.55 0.7797
澳元/日圆 90.810 91.000 -0.21 -7.10 97.750
新西兰元/日圆 89.960 89.730 +0.26 -3.59 93.310
英镑/日圆 176.47 176.37 +0.06 -5.32 186.38
澳元/新西兰元 1.0089 1.0132 -0.42 -3.63 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/王颖/秦德兴/汪红英；审校 戴素萍/孙茉莉/白云)
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