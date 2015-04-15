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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 12:54 BJT

《全球汇市》美元收复部分跌幅，低迷中国数据打压澳元下跌

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0626 1.0652 -0.24 -12.16 1.2097

美元/日圆 119.63 119.36 +0.23 -0.04 119.68

欧元/日圆 127.12 127.14 -0.02 -12.20 144.78

美元/瑞郎 0.9740 0.9727 +0.13 -2.02 0.9941

英镑/美元 1.4751 1.4776 -0.17 -5.28 1.5573

美元/加元 1.2488 1.2484 +0.03 +7.49 1.1618

澳元/美元 0.7591 0.7624 -0.43 -7.06 0.8168

新西兰元/美元 0.7520 0.7518 +0.03 -3.55 0.7797

澳元/日圆 90.810 91.000 -0.21 -7.10 97.750

新西兰元/日圆 89.960 89.730 +0.26 -3.59 93.310

英镑/日圆 176.47 176.37 +0.06 -5.32 186.38

澳元/新西兰元 1.0089 1.0132 -0.42 -3.63 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/王颖/秦德兴/汪红英；审校 戴素萍/孙茉莉/白云)
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