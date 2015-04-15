印尼数据：3月实现贸易顺差11.3亿美元，进出口额双双下降

路透雅加达4月15日 - 印尼统计局周三公布，印尼3月实现贸易顺差1 1.3亿美元，创2013年12月以来最高贸易顺差，也是连续第四个月实现顺 差。 路透调查的分析师预估，印尼3月贸易顺差料为6.2亿美元。 印尼3月出口额1,371万美元，较上年同期降低9.75%；进口额较上年 同期缩减13.39%，至1,258万美元。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)