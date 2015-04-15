印尼数据：3月实现贸易顺差11.3亿美元，进出口额双双下降

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透雅加达4月15日 - 印尼统计局周三公布，印尼3月实现贸易顺差1 1.3亿美元，创2013年12月以来最高贸易顺差，也是连续第四个月实现顺 差。 路透调查的分析师预估，印尼3月贸易顺差料为6.2亿美元。 印尼3月出口额1,371万美元，较上年同期降低9.75%；进口额较上年 同期缩减13.39%，至1,258万美元。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。