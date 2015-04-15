中国货币市场：IPO进程过半回购利率续降，资金仍宽但要关注缴税等扰动

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透上海4月15日 - 本轮密集新股发行进程过半，中国银行间市场周三主要回购利率仍继续小降。虽然以信用债为抵押品的借款人融入资金难度较上日增加，但整体来看，资金供给依旧属于较为充裕状态，IPO冲击有限。
交易员称，在政策放松预期下，资金面大方向宽松。不过短期内，可能会受到缴税等临时因素扰动。另外，未来MLF(中期借贷便利)的到期续做情况，也值得关注。
北京一银行交易员表示，“今天还是挺松的，但肯定比昨天要紧一点。信用债(为抵押品)不好借，利率债都没什么大问题。”
本周沪深两市共有30家新股密集发行，绝大部分申购时间集中在4月14日至16日(周二至周四)，其中14日共有15家新股网上申购。
对于后市，华南一银行交易员认为，从市场对二季度仍存强烈降准和降息预期来看，未来流动性不至太过紧张。至于七天回购等资金价格会回落到什么程度，还无法判断，更多的可能还要看央行对逆回购利率的指引。
本周二央行进行的100亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率降10个基点(bp)至3.35%，为春节后第五次下调。
中国央行今年一季度通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策性银行等净投放基础货币3,700亿元，期末余额10,145亿元，期限均为三个月，利率全部为3.5%。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.2572 2.3323 -7.51
七天 2.8503 2.8966 -4.63
14天 3.3822 3.3976 -1.54
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 5.9700 0.1600 +581.00
七天 4.2950 3.1200 +117.50
14天 3.7000 3.0150 +68.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.4600 2.4400 +2.00
七天 3.0000 3.0000 +0.00
14天 3.3900 3.4200 -3.00
Shibor
其中:隔夜 2.3070 2.3720 -6.50
七天 2.8800 2.9200 -4.00
三个月 4.7365 4.7535 -1.70
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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