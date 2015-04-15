香港个股：中国海外宏洋首季经营溢利按年倒退六成，部份在建项目调整进度

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透香港4月15日 - 中国房地产龙头--中国海外发展 持股38%的房地产分支中国海外宏洋 周三公布，今年首季的经营溢利按年倒退六成；期内合约销售额亦按年减少逾四成。
截至3月底止首季，中国海外宏洋的营业额及经营溢利分别为18.12亿港元及2.88亿港元，比去年同期的24.29亿港元及7.25亿港元分别下跌25%及60.3%。
期内公司共录得合约销售额33.47亿港元，同比减40.6%。公司表示，另认购但有等签订买卖合同的金额约13.79亿港元。
中国海外宏洋表示，若干发展中项目的开发步伐有所调整，以应对市况情况，但此外其他发展中项目进度良好，大致与工程计划相符。
该股早盘收低近2%，报4.51港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
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路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。