香港个股：中国海外宏洋首季经营溢利按年倒退六成，部份在建项目调整进度

路透香港4月15日 - 中国房地产龙头--中国海外发展 持股38%的房地产分支中国海外宏洋 周三公布，今年首季的经营溢利按年倒退六成；期内合约销售额亦按年减少逾四成。

截至3月底止首季，中国海外宏洋的营业额及经营溢利分别为18.12亿港元及2.88亿港元，比去年同期的24.29亿港元及7.25亿港元分别下跌25%及60.3%。

期内公司共录得合约销售额33.47亿港元，同比减40.6%。公司表示，另认购但有等签订买卖合同的金额约13.79亿港元。

中国海外宏洋表示，若干发展中项目的开发步伐有所调整，以应对市况情况，但此外其他发展中项目进度良好，大致与工程计划相符。

该股早盘收低近2%，报4.51港元。（完）

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