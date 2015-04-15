《分析》英国市场看淡大选影响，可从历史找答案

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
当然，今年的情况或许有所不同。期权市场正为未来一个月英镑兑美元波动幅度可能最高达13%预做准备。
较悲观的预测者已提出告诫了一段时间，称英国的国际收支状况和预算缺口可能导致英镑危机。由于英国“宏观层面问题堆积如山”，一直持悲观看法的法国兴业策略师Albert Edwards称，大选可能是触发危机的扳机。
正由于英国如此仰仗外国资金，因此许多人认为，比起中间偏左阵营获胜的情况，如果保守党为首阵营胜出，则相关的退出欧盟风险，对市场带来的威胁会更大。
但30多年来英国资产大体上没什么受到选举影响，在全球经济成长及储蓄的特别突出时期，都照常上涨。经通胀调整后的英国富时指数和英债的回报1983年以来都十倍扩增。
带动那些走势的起源都是1980年代保守党首相柴契尔(戴卓尔)夫人引进了一波积极自由市场改革、撤销监管规定、私有化和坚定地产权改革--此后很少有其他政治对手能走回头路。
而另一面则是，极少数资产钜富者和其他受薪阶级之间财富不均问题益发恶化，不均的问题正是今年的关键政治议题。
上述这些趋势都不会因这次选举而面临威胁。
正因如此，AXA Investment Managers的David Page坚称，对市场和投资结果带来的不利影响最小的，或许是少数政府，尽管这和一般人的直觉想法相反。
“少数政府因有必要获得跨党派的政策支持，在政治上可能较接近中间立场，”他说。“因此他们将较倾向延续作为金融市场基础的全球资本主义政策。”(完) (编译 戴素萍/秦德兴/刘秀红/张若琪 审校 王丽鑫/张明钧/蔡美珍)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。
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