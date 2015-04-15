《分析》英国市场看淡大选影响，可从历史找答案

当然，今年的情况或许有所不同。期权市场正为未来一个月英镑兑美元波动幅度可能最高达13%预做准备。

较悲观的预测者已提出告诫了一段时间，称英国的国际收支状况和预算缺口可能导致英镑危机。由于英国“宏观层面问题堆积如山”，一直持悲观看法的法国兴业策略师Albert Edwards称，大选可能是触发危机的扳机。

正由于英国如此仰仗外国资金，因此许多人认为，比起中间偏左阵营获胜的情况，如果保守党为首阵营胜出，则相关的退出欧盟风险，对市场带来的威胁会更大。

但30多年来英国资产大体上没什么受到选举影响，在全球经济成长及储蓄的特别突出时期，都照常上涨。经通胀调整后的英国富时指数和英债的回报1983年以来都十倍扩增。

带动那些走势的起源都是1980年代保守党首相柴契尔(戴卓尔)夫人引进了一波积极自由市场改革、撤销监管规定、私有化和坚定地产权改革--此后很少有其他政治对手能走回头路。

而另一面则是，极少数资产钜富者和其他受薪阶级之间财富不均问题益发恶化，不均的问题正是今年的关键政治议题。

上述这些趋势都不会因这次选举而面临威胁。

正因如此，AXA Investment Managers的David Page坚称，对市场和投资结果带来的不利影响最小的，或许是少数政府，尽管这和一般人的直觉想法相反。