《路透晚报》--4月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国首季经济表现六年最差，稳增长政策重拳呼之欲出

中国今年一季度经济增速俯冲至六年低点，拉动经济的“三驾马车”一时齐喑。虽然过去半年多来政府相继出台财政、货币和房地产扶持政策，但主要增长指标跌跌不休，就业稳定但压力上升，政府势必出台威力更大的政策组合拳，力保全年目标不失。

--中国能源：扩大输配电价改革试点范围，将皖鄂宁滇四省纳入--发改委

中国国家发展改革委发文部署加快推进输配电价改革，明确在深圳市、内蒙古西部率先开展输配电价改革试点的基础上，将安徽、湖北、宁夏、云南省（区）列入先期输配电价改革试点范围，按“准许成本加合理收益”原则单独核定输配电价。

--中国财政：鼓励地方政府债预警的高风险区，采PPP模式化解存量债务--财政部

中国财政部发布政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引的通知，鼓励列入地方政府性债务风险预警名单的高风险地区，采取政府和社会资本合作（PPP）模式化解地方融资平台公司存量债务。

--中欧关系：中方警告欧盟不能无视中国即将获得的市场经济地位

中国驻欧盟使团团长杨燕怡周二警告欧盟不能无视全球贸易规则的变化。这些变化将有利于中国，欧洲企业担心这会使大量中国廉价商品涌入欧盟。

【金融】

--《市场热谈》外储注资政策银行箭在弦上，“美人鱼”式中国金改成效待考

在成立逾20年后，中国三大政策性银行改革方案终获国务院批复，以往定位难清晰、资本金不足等问题或可借机厘清；而三家银行同时兼具的“政策+市场”功能的两重身份，如同童话中人面鱼身的“美人鱼”，能否在全球市场大潮中生存并持续发展，却令人有所担忧。

--中国金融：国开行推动子公司改革，租赁和证券业务年内上市--消息

在国务院批复改革方案明确中国国家开发银行定位开发性金融机构后，该政策性银行正积极推动子公司改革。两位消息人士周三对路透表示，国开行旗下国银租赁和国开证券正在进行股份制改革，计划最快今年上市，今后将完全市场化运作。

--中国金融：银联国际未来积极拓展跨境网上支付，航空领域为一大突破口

在积极扩大全球线下收单机构版图的同时，中国本土银行卡组织--中国银联旗下银联国际把拓展跨境网上支付和移动支付作为未来业务重点，航空领域则是一大突破口。

--中国金融：国开行将增四部委董事，未来主要从事开发性业务--董事长

中国国家开发银行董事长胡怀邦表示，国开行将增加发展改革委、财政部、商务部、人民银行等部委有关负责人作为部委董事，充分发挥部委董事在重大决策等方面的统筹协调作用。

--全球金融：加拿大积极考虑加入中国牵头的亚投行

加拿大周二打破沉默，对是否加入中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)表态，表示其在积极考虑加入该机构，尽管美国和日本仍持保留态度。

【固定收益】

--中国货币市场：IPO进程过半回购利率续降，资金仍宽但要关注缴税等扰

本轮密集新股发行进程过半，中国银行间市场周三主要回购利率仍继续小降。虽然以信用债为抵押品的借款人融入资金难度较上日增加，但整体来看，资金供给依旧属于较为充裕状态，IPO冲击有限。

--中国债市动态：现券收益率小跌，GDP增速未脱预期引交易盘出货

中国银行间债市周三早盘现券收益率自稍早低点反弹，但仍较上日小降，国债期货也是高开低走。交易员称，受昨日总理表态加大定向调控力度的刺激，开盘后现券收益率较快下行，不过随后公布的一季度GDP增速未脱预期，交易盘出货缩减收益率跌幅。

--中国债市：天威集团称15亿元中票付息存不确定性，正常付息日为下周二

中国保定天威集团有限公司发布特别风险提示，所发行的15亿元人民币中期票据，应于4月21日(下周二)兑付利息，由于天威集团发生巨额亏损，利息偿付存在不确定性。

--中国新债：山东等六省市组建今年承销团，首批地方债累计2,095亿元

中国山东和贵州两省日前发布通知，组建今年地方政府债券承销团，二者首批债券发行规模分别为337亿元人民币和535亿元。至此，已有六省市组建承销团，首批债券规模累计达2,095亿元。

--新债招标：中国七年国债中标利率3.54%，符合预期--业内人士

业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的300亿元人民币七年期固息国债，中标利率为3.54%，符合此前3.54%的市场预测均值。

--新债招标：中国进出口行10年增发债中标收益率4.2536%--业内人士

业内人士周三透露，中国进出口银行下午招标的10年期固息增发债中标收益率为4.2536%，投标倍数为3.17倍。该行稍早结束招标的三年期固息债中标利率为4.02%，同时招标的五年期固息增发债中标收益率为4.0947%；两期债投标倍数分别为2.58倍和3.12倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘续涨，一季度经济数据未对汇市造成明显影响

人民币兑美元即期周三早盘续升，中间价结束三连跌。交易员表示，近两日人民币小幅反弹主要受国际美元下跌带动，日内中国一季度经济数据未对汇市造成明显影响，但短期人民币或仍围绕6.20-6.22元区间运行。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌结束三连涨，经济数据疲弱拖累大盘

中国股市沪综指周三收跌，结束此前三连涨。分析师指出，今日公布数据显示当前宏观经济仍面临较大下行压力，市场对经济与股市背离状况的担忧加剧导致大盘大幅震荡并收跌，板块分化则明显加剧，小盘股全天领跌，银行等权重股虽有护盘，但仍难敌尾市全面跳水。

--《焦点》中国新股稳赚不赔令打新基金受追捧，今年“钱”景不错明年则面挑战

今年以来，中国A股市场新股发行提速，且新股稳赚不赔，使得打新资金日益膨胀，其中一支重要力量就是以各种灵活配置混合型基金名义出现的“打新”基金。

--中国企业：京东推出全球购，挑战阿里巴巴的天猫国际

中国第二大电子商务业者京东网上商城(JD.com Inc)周三推出京东全球购(JD Worldwide)海外网购平台，向阿里巴巴的天猫国际(Tmall Global)发起挑战。

--中国个股：小商品城提出金融生态圈战略，拟三至五年内拥有一家银行