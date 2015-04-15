企业并购：诺基亚以全股票方式收购法国阿尔卡特-朗讯

这两家公司在产品和地理位置方面十分相配，合并将帮助他们削减成本。他们正试图与移动市场领军企业--瑞典爱立信(易利信,Ericsson) 及中国低成本企业华为展开竞争。据Bernstein Research，在无线通讯市场，两家公司合并后将占有35%的市场份额，爱立信份额是40%，华为是20%。

继诺基亚宣布有意收购阿尔卡特-朗讯后，公司股价周二一度下挫7%，阿尔卡特股价涨16%。

两家合并后雇员将达到11.4万人左右，合并后营收将大概为260亿欧元。

在苦于同苹果和三星手机的艰苦竞争后，诺基亚去年出售了曾一度占据主导的手机业务，诺基亚目前还剩下网络业务，地图业务和专利技术部门。(完)