企业并购：诺基亚以全股票方式收购法国阿尔卡特-朗讯

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
这两家公司在产品和地理位置方面十分相配，合并将帮助他们削减成本。他们正试图与移动市场领军企业--瑞典爱立信(易利信,Ericsson) 及中国低成本企业华为展开竞争。据Bernstein Research，在无线通讯市场，两家公司合并后将占有35%的市场份额，爱立信份额是40%，华为是20%。
继诺基亚宣布有意收购阿尔卡特-朗讯后，公司股价周二一度下挫7%，阿尔卡特股价涨16%。
两家合并后雇员将达到11.4万人左右，合并后营收将大概为260亿欧元。
在苦于同苹果和三星手机的艰苦竞争后，诺基亚去年出售了曾一度占据主导的手机业务，诺基亚目前还剩下网络业务，地图业务和专利技术部门。(完)
(编译/审校 李春喜/孙茉莉/张明钧)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。