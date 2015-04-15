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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 13:59 BJT

台湾股市：收跌逾1%，半导体权重股领跌

路透台北4月15日 - 台湾股市周三收跌1.06%，因市场对半导体前景担忧，令其跌幅大于亚股，其中权重股台积电 卖压颇重。

台湾加权股价指数 收跌1.06%，报9,540.06点；今日成交初值 为1,131.54亿台币，上交易日修正后为948.29亿。

元富投顾一位不愿具名的分析师说，〞市场高度担忧明天台积电的法说(投资人说明会)。〞

他表示，半导体产业前景在日前传出杂音，因中国大陆的智能手机销售不如预期之下，各方对半导体产业龙头--台积电的前景备感忧虑。由于第二季本是电子业的淡季，目前各方已下修，认为台积电第二季营收较首季只呈现低度成长的预期。

他并认为，明日台股料在9,500点附近盘整，并等待午后台积电公布业绩。台积电将在午后二时召开投资人说明会。

台积电尾盘跌幅收歛至下跌0.69%，报143台币；封测测试龙头日月光 收跌2.67%；IC设计龙头股联发科 收跌3.98%。

本地时间1352，MSCI亚太明晟指数除日本 跌0.45%，中国上证综合指数 跌0.1%，韩股 涨0.32%。(完)
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