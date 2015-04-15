台湾股市：收跌逾1%，半导体权重股领跌

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透台北4月15日 - 台湾股市周三收跌1.06%，因市场对半导体前景担忧，令其跌幅大于亚股，其中权重股台积电 卖压颇重。
台湾加权股价指数 收跌1.06%，报9,540.06点；今日成交初值 为1,131.54亿台币，上交易日修正后为948.29亿。
元富投顾一位不愿具名的分析师说，〞市场高度担忧明天台积电的法说(投资人说明会)。〞
他表示，半导体产业前景在日前传出杂音，因中国大陆的智能手机销售不如预期之下，各方对半导体产业龙头--台积电的前景备感忧虑。由于第二季本是电子业的淡季，目前各方已下修，认为台积电第二季营收较首季只呈现低度成长的预期。
他并认为，明日台股料在9,500点附近盘整，并等待午后台积电公布业绩。台积电将在午后二时召开投资人说明会。
台积电尾盘跌幅收歛至下跌0.69%，报143台币；封测测试龙头日月光 收跌2.67%；IC设计龙头股联发科 收跌3.98%。
本地时间1352，MSCI亚太明晟指数除日本 跌0.45%，中国上证综合指数 跌0.1%，韩股 涨0.32%。(完)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。