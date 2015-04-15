台湾股市：收跌逾1%，半导体权重股领跌

他表示，半导体产业前景在日前传出杂音，因中国大陆的智能手机销售不如预期之下，各方对半导体产业龙头--台积电的前景备感忧虑。由于第二季本是电子业的淡季，目前各方已下修，认为台积电第二季营收较首季只呈现低度成长的预期。