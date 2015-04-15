日本个股：丰田计划将卡罗拉生产线迁至墨西哥，以削减成本--媒体

路透4月15日 - 加拿大环球邮报引述熟悉内幕的消息人士谈话称，全球最大的汽车制造商丰田汽车 计划将卡罗拉(Corolla)紧凑型轿车生产线从加拿大迁移至墨西哥，以削减成本。

该报援引熟悉内幕的消息人士谈话称，安大略Cambridge和Woodstock的丰田组装线成本高于美国工厂，因此在加拿大生产更昂贵的轿车更合情理。

消息人士告诉路透，丰田将在墨西哥投入10亿美元建立汽车工厂，预计将在2019年夏天开始运行，结束自行实施为期三年的投资冻结期。丰田还计划本周宣布在中国广州建立一家新的汽车工厂。

该报援引消息人士的话称，在墨西哥工厂开始生产后，预计安大略Cambridge的工厂将生产更大型的汽车。