日本个股：丰田计划将卡罗拉生产线迁至墨西哥，以削减成本--媒体

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透4月15日 - 加拿大环球邮报引述熟悉内幕的消息人士谈话称，全球最大的汽车制造商丰田汽车 计划将卡罗拉(Corolla)紧凑型轿车生产线从加拿大迁移至墨西哥，以削减成本。
该报援引熟悉内幕的消息人士谈话称，安大略Cambridge和Woodstock的丰田组装线成本高于美国工厂，因此在加拿大生产更昂贵的轿车更合情理。
消息人士告诉路透，丰田将在墨西哥投入10亿美元建立汽车工厂，预计将在2019年夏天开始运行，结束自行实施为期三年的投资冻结期。丰田还计划本周宣布在中国广州建立一家新的汽车工厂。
该报援引消息人士的话称，在墨西哥工厂开始生产后，预计安大略Cambridge的工厂将生产更大型的汽车。
路透未能马上联系到丰田汽车在加拿大的代表置评。(完) (编译 秦德兴; 审校 龚芳)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。