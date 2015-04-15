《RUSSELL专栏》中国经济刺激对大宗商品市场的提振作用可能有限

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
剔除可能流入库存的石油，中国第一季度石油消费量仅温和增长。这与中国工业增加值的小幅增长趋势一致。
虽然刺激措施或许能提振石油消费，但提振作用基本不可能大到足以令国际油价上升的程度。更有可能出现的情况是，为库存而购买的石油减少将令油价承受下行压力。
中国的铜需求可能会从刺激措施中受益，但值得注意的是，铜进口的构成正在发生改变，铜矿和铜精矿进口在增加，但精炼铜进口在减少。
这表明了中国国内的铜冶炼能力的增长，这对精炼铜的价格前景而言或许是负面的。但和石油一样，中国铜需求的真正推动因素或许是，有多少铜是买来做库存而不是用于消费的。
中国第一季度煤炭进口较上年同期下降41.5%，火力发电量减少只是其中部分原因。
中国国内煤炭生产商正在奋力确保赢得更大的市场份额。但受防治污染的措施影响，国内煤炭市场也面临压力。
大宗商品的前景总体而言是这样的，即便中国当局决定通过支持基础设施、制造业和房地产等传统增长动力来刺激经济，也不能保证刺激措施的作用能明显传递到大宗商品进口上。
中国GDP图表：link.reuters.com/syg83w
中国贸易和经济图表：link.reuters.com/fut96s (完) (译文审校 王洋)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
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