《RUSSELL专栏》中国经济刺激对大宗商品市场的提振作用可能有限

剔除可能流入库存的石油，中国第一季度石油消费量仅温和增长。这与中国工业增加值的小幅增长趋势一致。

虽然刺激措施或许能提振石油消费，但提振作用基本不可能大到足以令国际油价上升的程度。更有可能出现的情况是，为库存而购买的石油减少将令油价承受下行压力。

中国的铜需求可能会从刺激措施中受益，但值得注意的是，铜进口的构成正在发生改变，铜矿和铜精矿进口在增加，但精炼铜进口在减少。

这表明了中国国内的铜冶炼能力的增长，这对精炼铜的价格前景而言或许是负面的。但和石油一样，中国铜需求的真正推动因素或许是，有多少铜是买来做库存而不是用于消费的。

中国第一季度煤炭进口较上年同期下降41.5%，火力发电量减少只是其中部分原因。

中国国内煤炭生产商正在奋力确保赢得更大的市场份额。但受防治污染的措施影响，国内煤炭市场也面临压力。

大宗商品的前景总体而言是这样的，即便中国当局决定通过支持基础设施、制造业和房地产等传统增长动力来刺激经济，也不能保证刺激措施的作用能明显传递到大宗商品进口上。

中国GDP图表：link.reuters.com/syg83w

中国贸易和经济图表：link.reuters.com/fut96s (完) (译文审校 王洋)