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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 14:26 BJT

新兴汇市：马币领跌，因中国经济放缓忧虑挥之不去

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 119.57 119.40 -0.14 +0.08 119.66

坡元 1.3621 1.3605 -0.12 -2.65 1.3260

台币 31.270 31.312 +0.13 +1.43 31.718

韩元 1096.45 1094.00 -0.22 +0.26 1099.30

泰铢* 32.45 32.54 +0.28 +1.39 32.90

菲律宾披索 44.54 44.60 +0.13 +0.40 44.72

印尼卢比 12975.00 12976.00 +0.01 -4.59 12380.00

印度卢比 62.43 62.51 +0.13 +0.97 63.03

马币 3.7120 3.7005 -0.31 -5.81 3.4965

人民币 6.2052 6.2118 +0.11 -0.02 6.2040

注：* 泰国金融市场周一至周三因假期休市。(完)

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