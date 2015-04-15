新兴汇市：马币领跌，因中国经济放缓忧虑挥之不去

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
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注：* 泰国金融市场周一至周三因假期休市。(完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦/张若琪 审校 王洋/李婷仪/王兴亚)
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