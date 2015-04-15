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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 14:32 BJT

日本股市：震荡中小幅收跌，投资者针对近期涨势了结获利

路透东京4月15日 - 日本股市日经指数周三在震荡交投中小幅下跌，投资者针对最近制药股等的涨势了结获利，但公司将公布良好财报的预期限制了跌势。

日经指数收跌0.2%报19,869.76点，盘中多数时间持平。

东证股价指数 下滑0.1%报1,588.81点，JPX-日经400指数 收跌0.2%报14,409.37点。(完)
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