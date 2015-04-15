日本股市：震荡中小幅收跌，投资者针对近期涨势了结获利

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透东京4月15日 - 日本股市日经指数周三在震荡交投中小幅下跌，投资者针对最近制药股等的涨势了结获利，但公司将公布良好财报的预期限制了跌势。
日经指数收跌0.2%报19,869.76点，盘中多数时间持平。
东证股价指数 下滑0.1%报1,588.81点，JPX-日经400指数 收跌0.2%报14,409.37点。(完)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。