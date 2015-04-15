台湾汇市：台币微幅收低，外资股市大卖超但未明显汇出

* 台币兑美元微幅收低，实质交易几与上日相同

* 外资在台股现货大卖，但尚未明显汇出

* 明日实质交易区间料在31.20-31.30

路透台北4月15日 - 台币兑美元 周三微幅收低，实质交易几乎维持在上日区间。汇银人士表示，新兴亚币受中国第一季GDP年增率创六年新低拖累表现疲弱，但美元也因零售销售数据低于预期难以强势，国际汇市混沌不明令台币缺乏方向。

他们指出，虽然今日外资在台股现货大卖216.24亿台币，不过除了少数特定保管行有买美元外，未见明显汇出。后续美国还将在周五公布CPI，预料在数据出炉前，市场仍不脱狭幅整理走势。

〞外资没啥动向，最近股、汇市的连动不强。〞一位外商银行交易员说。

另一公股银行交易员指出，今日外资两边皆有操作，出口商在31.26-31.27则有些卖盘，使得台币实质价位受到支撑。整体而言，由于趋势未明，短线盘面还是以实质抛补为主。

今日台币主要交易区间在31.220-31.272，上日交易区间在31.240-31.268。交易员预估，明日台币主要实质交易暂看在31.200-31.300之间。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略有扩大；一个月美元/台币远汇 尾盘报31.230/31.255，上日收在31.216。

台湾股市周三收跌1.06%，因市场对半导体前景担忧，令跌幅大于亚股。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股大幅卖超216.24亿台币，连续两日卖超合计249.45亿台币；上交易日为卖超33.22亿台币。

马来西亚马币(林吉特)引领周三新兴亚币跌势，由于中国经济增速下滑至六年低点，对此一全球第二大经济体经济放缓的顾虑挥之不去。韩元兑美元 周三小幅下跌，市场预期中国将采取更多刺激措施。

本周全球重要经济事件和数据包括：

4月15日(三)：德国3月CPI和HICP终值、欧元区2月贸易收支、美国纽约联储4月制造业指数、全美住宅建筑商协会(NAHB)4月房屋市场指数、美国2月整体资本净流动、欧洲央行管理委员会会议，会后公布利率决议、美联储发布经济状况褐皮书、美联储理事布雷纳德、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和美国财政部国际事务次长希茨出席第24届明斯基年会(至16日)、美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讲话；

4月16日(四)：美国3月房屋开工和建筑许可、美国费城联储4月制造业指数、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表讲话、美国克利夫兰联储总裁梅斯特就经济议题发表演讲、美国波士顿联储总裁罗森格伦出席活动；

4月17日(五)：日本3月消费者信心指数、欧元区2月经常帐、欧元区3月HICP终值、美国3月CPI、美国3月领先指标、美国4月路透/密歇根大学消费者信心指数、世界银行和国际货币基金组织(IMF)2015年春季会议(至19日)。

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报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.330 31.312 31.220-31.330 31.315 6.89 5.29

元太外汇经纪公司 31.330 31.312 31.222-31.330 31.312 3.63 2.84

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