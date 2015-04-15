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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 14:49 BJT

澳洲股市：收低，受累于中国经济数据疲弱

路透悉尼4月15日 - 澳洲股市周三下滑，因中国最新公布数据凸显了经济增长放缓的忧虑，盖过了油价和铁矿石价格反弹的影响。中国是澳洲最大的出口市场。

S&P/ASX 200指数 下滑0.6%或38.2点，报5,908.4点，为连续第三日下跌，且是4月2日来最低收位。(完)
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