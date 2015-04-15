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债券 | 2015年 4月 15日 星期三 15:14 BJT

瑞典经济：政府上调经济增长预期，公布额外支出计划

路透斯德哥尔摩4月15日 - 瑞典政府周三称，今年的经济增长将快于此前的预期。政府还新列出了在福利、学校和新增就业方面的80亿克朗(9.11亿美元)支出计划。

在一份补充预算报告中，少数党中左翼政府预计经济增长2.6%，高于此前2.4%的预期。

政府表示，依靠出口的瑞典经济正在恢复，但国外经济形势不太乐观，这可能影响瑞典经济。

“经济增长放慢的风险仍很大，欧元区经济发展形势转黯被视为最大的一个风险，”政府称。

政府还为房屋营建提供支持，同时提高了燃油税，取消了雇佣26岁以下员工的公司的税务减免。

预算报告中的很多措施已经为外界所知。(完) (编译 秦德兴; 审校 徐文焰)
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