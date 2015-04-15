瑞典经济：政府上调经济增长预期，公布额外支出计划

标题新闻：德国总理梅克尔要求与英国展开公平和有建设性的退欧谈判，力争保持良好伙伴关系
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路透斯德哥尔摩4月15日 - 瑞典政府周三称，今年的经济增长将快于此前的预期。政府还新列出了在福利、学校和新增就业方面的80亿克朗(9.11亿美元)支出计划。
在一份补充预算报告中，少数党中左翼政府预计经济增长2.6%，高于此前2.4%的预期。
政府表示，依靠出口的瑞典经济正在恢复，但国外经济形势不太乐观，这可能影响瑞典经济。
“经济增长放慢的风险仍很大，欧元区经济发展形势转黯被视为最大的一个风险，”政府称。
政府还为房屋营建提供支持，同时提高了燃油税，取消了雇佣26岁以下员工的公司的税务减免。
预算报告中的很多措施已经为外界所知。(完) (编译 秦德兴; 审校 徐文焰)
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以下为路透中文新闻为您整理的5月2日-5日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。 公开市场操作: --面对大量MLF到期，中国央行也仅在当日扩大逆回购规模而并未续做，加上两日暂停公开市场操作，当周净投放量降至100亿元人民币低位。业内人士称，只要经济基本面未明显转差，金融降杠杆过程中，货币政策基调将持续偏紧。