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货币新闻 | 2015年 4月 16日 星期四 10:03 BJT

中国数据：3月实际使用外资(FDI)124亿美元，同比增长2.2%%--商务部

路透北京4月16日 - 中国商务部周四公布，3月实际使用外资(FDI)124亿美元，同比增长2.2%。1-3月实际使用外资(FDI)348.8亿美元，同比增长11.3%。

商务部新闻稿并称，3月对外非金融类直接投资83.9亿美元，同比增长0.4%；1-3月对外非金融类直接投资257.9亿美元，同比增长29.6%。

历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :

2015年 金额 同比

3月 124 2.2

2月 85.6 0.9

1月 139.2 29.4

2014年

12月 133.2 10.3

11月 103.6 22.2

10月 85.3 1.3

9月 90.1 1.9

8月 72 -14

7月 78.1 -16.95

6月 144.2 0.2

5月 86 -6.7

4月 87 3.4

3月 122 -1.5

2月 85.5 4.09

1月 107.6 16.1

中国2014年实际使用外资(FDI)为1,195.6亿美元，较上年仅增长1.7%。（完） (发稿 宿泱韫；撰写 沈燕；审校 黄凯)

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