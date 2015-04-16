中国数据：3月实际使用外资(FDI)124亿美元，同比增长2.2%%--商务部

投行观点：沃尔玛目标价从74美元下调至70，评级为中性--摩根士丹利
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路透北京4月16日 - 中国商务部周四公布，3月实际使用外资(FDI)124亿美元，同比增长2.2%。1-3月实际使用外资(FDI)348.8亿美元，同比增长11.3%。
商务部新闻稿并称，3月对外非金融类直接投资83.9亿美元，同比增长0.4%；1-3月对外非金融类直接投资257.9亿美元，同比增长29.6%。
历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :
2015年 金额 同比
3月 124 2.2
2月 85.6 0.9
1月 139.2 29.4
2014年
12月 133.2 10.3
11月 103.6 22.2
10月 85.3 1.3
9月 90.1 1.9
8月 72 -14
7月 78.1 -16.95
6月 144.2 0.2
5月 86 -6.7
4月 87 3.4
3月 122 -1.5
2月 85.5 4.09
1月 107.6 16.1
中国2014年实际使用外资(FDI)为1,195.6亿美元，较上年仅增长1.7%。（完） (发稿 宿泱韫；撰写 沈燕；审校 黄凯)
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