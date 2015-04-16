表格：外资及陆资在台股转为买超104.41亿台币，中止二连卖

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透台北4月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股再转为买超104.41亿台币，中止之前连续两日卖超合计249.45亿台币；上交易日为大幅卖超216.24亿台币。
三大法人今日合计买超107.21亿台币，上交易日修正后为卖超223.53亿台币。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计
4/16 +104.41 +12.39 -4.70 -4.89 +107.21
4/15 -216.24 -6.16 +2.87 -4.00r -223.53r
4/14 -33.22 +7.38 +3.08 -2.74r -25.51r
4/13 +24.67 +13.47 +0.79 +8.06r +47.00r
4/10 +37.35 +10.50 +2.13 -6.97r +43.01r
4/9 -12.45 +8.65 -0.81 -1.55r -6.16r
4/8 -65.91 -4.61 +2.91 -2.44r -70.05r
4/7 +20.24 +18.21 +2.55 -0.84r +40.15r
4/2 +52.66 -0.22 +1.64 +0.36r +54.44r
4/1 -68.22r -10.62 +0.69 -6.36r -84.52r
本月累计 -156.71 +48.99 +11.14 -21.38 -117.95
2015 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计
3月 -428.47 +56.37 -0.08 -141.98r -514.17r
2月 +965.53 -34.49 +6.44 -13.19r +924.28r
1月 +641.86 -50.91 +18.37 -5.53r +603.80r
2014 外资及陆资 自营商 投信 合计
12月 -427.25 +38.98 -75.64r -463.91r
11月 +958.10r +68.75 +16.68r +1,043.53r
10月 -11.29 -62.92 +35.39r -38.82r
9月 -589.80 -197.40 +9.40r -777.80r
8月 +466.63 -11.89r +60.81r +515.56r
7月 +310.07 +38.05 -24.20r +323.92r
6月 +816.10r +42.59r -77.76r +780.94r
5月 +336.50r +50.91 -27.37r +360.04r
4月 +896.61 -15.86 -103.47r +777.29r
3月 +720.52r +24.21 -90.71r +654.02r
2月 -162.08 +39.56 -57.55r -180.06r
1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r
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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 董永年)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。