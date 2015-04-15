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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 15:03 BJT

韩国个股：乐天购物放弃对意大利免税店运营商World Duty Free的竞购

路透首尔4月15日 - 韩国乐天购物 周三宣布，不再考虑收购意大利免税店运营商World Duty Free SpA 。后者在此之前表态，已与另一潜在买家取得进展，不再有意其它洽谈。

瑞士Dufry 于3月底同意购买World Duty Free多数股权，对后者估值36亿欧元(约合38亿美元)。

乐天购物旗下的Lotte Duty Free为全球第四大免税店运营商。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
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