韩国个股：乐天购物放弃对意大利免税店运营商World Duty Free的竞购

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透首尔4月15日 - 韩国乐天购物 周三宣布，不再考虑收购意大利免税店运营商World Duty Free SpA 。后者在此之前表态，已与另一潜在买家取得进展，不再有意其它洽谈。
瑞士Dufry 于3月底同意购买World Duty Free多数股权，对后者估值36亿欧元(约合38亿美元)。
乐天购物旗下的Lotte Duty Free为全球第四大免税店运营商。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。