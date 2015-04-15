全球金市：金价在两周低点上方持稳，此前美国零售销售数据不及预期

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
金价隔夜一度下跌1.2%，但收盘时收复部分失地，主要归功于美元在美国零售销售数据公布后的回落。该数据显示，美国3月零售销售较前月增加0.9%，略低于市场预期的1.0%的增幅。美元随后又部分回涨。
“目前金市较为平静，缺乏交投指引。我认为未来需要有更为明确的推动因素，两周后的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议或许会是其中之一，”辉立期货分析师Howie Lee称。
FOMC会议定于4月28-29日召开。从近期美联储官员的讲话来看，尽管经济数据表现疲弱，美联储仍可能在6月升息。
这种可能性拉动金价从每盎司1,224.10美元的高位回落，因为升息将会削弱黄金等不付息资产的吸引力。
不过，在多数美联储官员预期升息的时候，美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔则认为，2015年升息“不合适”，将延迟通胀率回升至2%目标的实现。
美国6月期金 持平于每盎司1,193.50美元。
金价“上冲继续遇阻，目前见到多处关键技术阻力位，”MKS Group交易员Jason Cerisola称，并指出1,200心理位和200日移动均线切入位1,229均为阻力位。
上海黄金交易所实物黄金较现货金每盎司升水从本周稍早的略高于1美元涨至3-4美元，不过分析师称，经济放缓可能会抑制中国的黄金需求。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1193.42 0.34 +0.03
现货银 16.18 0.07 +0.43
现货铂金 1150.05 -0.80 -0.07
现货钯金 763.70 3.72 +0.49
COMEX期金 1193.50 0.90 +0.08
COMEX期银 16.19 0.02 +0.15
汇率
欧元/美元 1.0644
美元/日圆 119.57
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/刘秀红；审校 艾茂林/孙茉莉)
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