全球金市：金价在两周低点上方持稳，此前美国零售销售数据不及预期

金价隔夜一度下跌1.2%，但收盘时收复部分失地，主要归功于美元在美国零售销售数据公布后的回落。该数据显示，美国3月零售销售较前月增加0.9%，略低于市场预期的1.0%的增幅。美元随后又部分回涨。

“目前金市较为平静，缺乏交投指引。我认为未来需要有更为明确的推动因素，两周后的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议或许会是其中之一，”辉立期货分析师Howie Lee称。

FOMC会议定于4月28-29日召开。从近期美联储官员的讲话来看，尽管经济数据表现疲弱，美联储仍可能在6月升息。

这种可能性拉动金价从每盎司1,224.10美元的高位回落，因为升息将会削弱黄金等不付息资产的吸引力。

不过，在多数美联储官员预期升息的时候，美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔则认为，2015年升息“不合适”，将延迟通胀率回升至2%目标的实现。

美国6月期金 持平于每盎司1,193.50美元。

金价“上冲继续遇阻，目前见到多处关键技术阻力位，”MKS Group交易员Jason Cerisola称，并指出1,200心理位和200日移动均线切入位1,229均为阻力位。

上海黄金交易所实物黄金较现货金每盎司升水从本周稍早的略高于1美元涨至3-4美元，不过分析师称，经济放缓可能会抑制中国的黄金需求。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1193.42 0.34 +0.03

现货银 16.18 0.07 +0.43

现货铂金 1150.05 -0.80 -0.07

现货钯金 763.70 3.72 +0.49

COMEX期金 1193.50 0.90 +0.08

COMEX期银 16.19 0.02 +0.15

汇率

欧元/美元 1.0644

美元/日圆 119.57

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

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