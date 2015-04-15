版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 15:14 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔周二称，今年升息“不合适”，因为这将导致通胀率推迟朝美联储2%的
目标回升。他说，美联储实现充分就业的目标，也不支持2015年升息，美联储可以通过今年维持利率在当前水
平达成其目标。柯薛拉柯塔的观点似乎越加脱离美联储决策者的主流看法；几乎所有美联储官员都对今年升息
持开放态度。 
    
美联储周二公布的会议记录显示，四家联储银行今年年初试图说服联储上调贴现率。会议记录显示，在3月17-
18日的政策会议之前，克利夫兰、达拉斯、堪萨斯城和费城联储银行的总裁要求理事会将贴现率从0.75%上调
至1%。不过理事会选择与其他七家地区联储银行总裁站在一边，维持当前的贴现率水平不变。明尼阿波利斯联
储总裁投票支持将贴现率降至0.5%。 
    
韩国未来资产环球投资的国内固定收益团队负责人Shin Jae-hoon在接受路透专访时称，由于经济增长动能减
弱，韩国央行可能很快会将利率从目前的纪录低点下调，甚至之后可能还会进一步下调。他说，考虑到政策选
项有限，韩国央行将不得不降息，哪怕是降息效果不如从前。在这个时点，即使是保持政策不变，央行可能也
感到不安。 
    
印尼央行周二维持指标利率在7.50%不变，一如市场预期，称指标利率水平符合其遏制通胀和缩小经常帐赤字
的努力。路透调查此前预计印尼央行会维持利率不变，主因是担心卢比汇价承受不起。印尼央行还维持隔夜存
款工具利率在5.50%不变，维持贷款工具利率在8.00%不变。 
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.75%              2015年1月21日降25基点
  巴西       Selic利率12.75%                2015年3月4日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率2.5%     2015年3月1日降25基点
             一年期贷款利率5.35%            2015年3月1日降25基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.75%   2015年3月12日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.25%              2015年2月3日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.50%              2014年7月24日升25基点
  泰国       一天期附买回利率1.75%          2015年3月11日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率7.5%                 2015年3月4日降25基点
             附卖回利率6.5%                 2015年3月4日降25基点
  印尼       指标利率7.50%                  2015年2月17日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.25%              2015年3月18日降15基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率1.25%                  2014年12月11日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率14%          2015年3月13日降100个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (编译 秦德兴 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐