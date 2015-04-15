美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔周二称，今年升息“不合适”，因为这将导致通胀率推迟朝美联储2%的 目标回升。他说，美联储实现充分就业的目标，也不支持2015年升息，美联储可以通过今年维持利率在当前水 平达成其目标。柯薛拉柯塔的观点似乎越加脱离美联储决策者的主流看法；几乎所有美联储官员都对今年升息 持开放态度。 美联储周二公布的会议记录显示，四家联储银行今年年初试图说服联储上调贴现率。会议记录显示，在3月17- 18日的政策会议之前，克利夫兰、达拉斯、堪萨斯城和费城联储银行的总裁要求理事会将贴现率从0.75%上调 至1%。不过理事会选择与其他七家地区联储银行总裁站在一边，维持当前的贴现率水平不变。明尼阿波利斯联 储总裁投票支持将贴现率降至0.5%。 韩国未来资产环球投资的国内固定收益团队负责人Shin Jae-hoon在接受路透专访时称，由于经济增长动能减 弱，韩国央行可能很快会将利率从目前的纪录低点下调，甚至之后可能还会进一步下调。他说，考虑到政策选 项有限，韩国央行将不得不降息，哪怕是降息效果不如从前。在这个时点，即使是保持政策不变，央行可能也 感到不安。 印尼央行周二维持指标利率在7.50%不变，一如市场预期，称指标利率水平符合其遏制通胀和缩小经常帐赤字 的努力。路透调查此前预计印尼央行会维持利率不变，主因是担心卢比汇价承受不起。印尼央行还维持隔夜存 款工具利率在5.50%不变，维持贷款工具利率在8.00%不变。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率12.75% 2015年3月4日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.5% 2015年3月1日降25基点 一年期贷款利率5.35% 2015年3月1日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.75% 2015年3月12日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.25% 2015年2月3日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率1.75% 2015年3月11日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.5% 2015年3月4日降25基点 附卖回利率6.5% 2015年3月4日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.25% 2015年3月18日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率14% 2015年3月13日降100个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (编译 秦德兴 审校 龚芳)