中国企业：京东推出全球购，挑战阿里巴巴的天猫国际

路透北京4月15日 - 中国第二大电子商务业者京东网上商城(JD.com Inc) 周三推出京东全球购(JD Worldwide)海外网购平台，向阿里巴巴 的天猫国际(Tmall Global)发起挑战。

京东在新闻稿中表示，中国消费者可在全球购平台上购买美国耐克 、星巴克(Starbucks) 以及Ocean Spray Cranberries等公司的产品，也可购买来自澳洲、法国、德国、日本、韩国、新西兰以及英国等国家的产品。

海外供货商将提供1,200多个品牌。

全球购平台的推出为中国的海外网购市场增加了一个竞争者。继中国爆出一系列惊人事件之后，消费者对食品质量和安全颇为担心，阿里巴巴和亚马逊(Amazon.com) 的众多网上零售商已纷纷迎合这一需求。在全球购平台推出之前，中国政府也已在推动促进电商业务并放松进口限制。

但在中国电商领域，京东仍远远落后于阿里巴巴。阿里巴巴自去年9月以250亿美元的创纪录规模赴美上市以来，其高大形象已对寻求开展或扩大在华业务的品牌产生巨大吸引力。一些分析师估计，阿里巴巴已成为全球最大的网购市场。

“进口商品在京东一直十分畅销，这(海外购物平台)大大拓展了可供中国消费者购买的产品种类，”京东全球购主管Leo Li在发给路透的邮件中表示。(完) (编译 王颖；审校 屈桂娟)