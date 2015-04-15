国际油市：美国原油产量下滑迹象推高油价，不过投资者买兴减弱

美国能源资料协会(EIA)的报告预计，美国5月页岩油日产量将减少45,000桶，至498万桶。这将是页岩油产量四年来首次出现月度下降。

但分析师表示，投资者正在对大宗商品失去兴趣。

“过去几周，投资者对大宗商品的兴趣大大减弱，今年年初的兴趣则是2012年以来同期最高的，”巴克莱周三称。

该行称，供应充裕以及经济增长放缓导致的需求减弱意味着，油价不太可能大幅上涨，这削弱了投资者的兴趣。

“鉴于大宗商品今年以来较低的回报率，今年头两个月的资金流入或许是今年的峰值，”巴克莱称，并预计大宗商品，尤其是石油市场很快将再度出现资金净流出。

中国3月规模以上工业增加值同比增长5.6%，为2008年全球金融危机以来的最低增速，路透调查预估为增长6.9%。

尽管增速放缓，但中国3月表观石油需求预计较上年同期增长7.6，至每日1,053万桶。(完)

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