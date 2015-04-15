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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 17:00 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收创一周新高，一季度经济数据未造成明显影响

* 人民币收创一周新高
    * 中间价结束三连跌
    * 一季度经济数据未造成明显影响
    * 市场对人民币后市看法存分歧

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海/北京4月15日 - 人民币兑美元即期 周三收创一周新高，中间价结
束三连跌。交易员表示，近两日人民币反弹主要受国际美元 下跌带动，日内中国一季
度经济数据未对汇市造成明显影响。市场对人民币后市看法存在分歧，短期汇价或仍围绕6.
20-6.22元区间震荡。

    他们并表示，周初美元指数触及100关口后走低，离岸人民币CNH逐步转强，今日与境内
即期的价差也收窄至50个点以内，境内套利购汇盘随之消失；而在岸即期此前未能有效跌破
6.22关口支撑位，亦令部分购汇盘选择止盈离场。

    “目前市场整体做空(美元)情绪还是较高，虽然短期会有所反复。”一外资行交易员表
示，“而如今市场也逐步接受了人民币可能区间运行的思路，6.22附近结汇，6.20附近购汇
，除非有明显的突破信号。”

    另一外资行交易员则指出，昨天的经济数据以及今日GDP数据基本符合预期，未对外汇
市场造成大的影响，短期汇率仍然预期稳定。
    
    中国国家统计局发言人盛来运周三表示，一季度经济增速略有放缓是正常的也在预料之
中，主要指标仍在合理区间，就业形势基本稳定。不过短期内经济仍会面临下行压力，因国
内经济调整格局不太容易改变，且出口压力比较大，保持均衡的人民币汇率有利出口。 
    
    中国今年一季度经济增速俯冲至六年低点7%，拉动经济的“三驾马车”一时齐喑。虽然
过去半年多来政府相继出台财政、货币和房地产扶持政策，但主要增长指标跌跌不休，就业
稳定但压力上升，政府势必出台威力更大的政策组合拳，力保全年目标不失。 
    
    
    业内人士对人民币后市看法存在分歧。中金公司宏观研究员刘博认为，当前外汇占款可
能进入到趋势性放缓的阶段，央行多次下调存款准备金率将无法避免。人民币汇率可能保持
稳定，因为逆周期政策可能会扭转投资者对中国增长的悲观预期，反而对汇率有支撑。
    
    不过MFI金融研究中心首席经济学家江勋指出，目前中国资本外流与外贸顺差削减的情
况皆看不到逆转的迹象，一季度人民币干预证明是效果非常小甚至失效的，既不能阻止资本
外逃，也不利于出口，“因此央行可能会考虑让人民币再度贬值，甚至到5%，保一下外贸。
”

    全球汇市方面，欧元兑美元周三下跌，欧洲央行即将举行政策会议，可能会重申其宽松
政策倾向，即便是经济活动近期有所加快。 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美元                  今日              上日       升贬
 即期成交价格                          6.2052            6.2118     0.11%
 中间价                                6.1340            6.1407     0.11%
 成交额                                161亿美元                    
                                                                    
 日内美元/人民币相对中间价最大波幅     1.25% (上限±2%)  日高       日低
 日内波动幅度(pips)                    78                6.2031     6.2109
 2015年来即期升贬值幅度                -0.02%                       
 1年期美元/人民币掉期升水              1710                         
                                                                    
                                                                    
 离岸人民币市场,北京时间16:45          今日              上日       
 1年期NDF                              6.3100/6.315      6.3185     
 CNH即期                               6.2081/6.2101     6.2137     
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 曾祥进)
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