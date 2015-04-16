两岸金融：台湾近期将预告OIU子法，最快6月陆客来台可买保单--消息

路透台北4月16日 - 两位消息人士透露，台湾金管会近期将预告国际保险业务分公司(OIU)条例相关子法，在5月中旬正式公布后保险公司即可送件申请执照，预计最快6月陆客来台就可以买保单。

一位消息人士表示，金管会下周将预告OIU相关子法，包括OIU保单将采申报制而非审批制，寿险公司申请到OIU执照后，陆客买保单业务可望顺利开办。

“商机问题，审查会比国内保单快。”另一位消息人士说。

消息人士指出，本次子法拟定OIU申设条件限制保险公司资本适足率(RBC)须达250%以上，及没有重大处罚案件，几乎多数保险公司皆符合申设OIU执照的条件，让市场可以公平竞争。

今年1月台湾立法院三读通过OIU条例，开放境外要保人可以外币收付保单业务，包含陆客在内。 金管会主委曾铭宗曾指示，陆客来台不要只是买凤梨酥、逛夜市，也可以逛银行及保险的贵宾室，积极建立台湾为亚太理财中心，陆客保单便是其中一项重要金融商品。

此外，消息人士并称，OIU子法拟定将开放OIU投资不纳入总公司海外投资上限计算，但OIU营运资金设定为200万美元，增减皆须经相关主管机关同意。

金管会主秘吴桂茂则对此表示，尚未看到相关资料，并不知情。

曾铭宗此前并表示，台湾若开放陆客来台买保单首年估达50亿台币，次年可达百亿。他并看好陆客来台理财商机，以香港经验指出，香港每百元保费就有20元来自陆客，去年香港已有150亿港币保费收入来自陆客。