台湾债市：五年券殖利率因股市大跌而小幅收低，惟仍待美债给予方向

* 五年券殖利率收盘微跌，因台股疲弱 * 大型金融机构交投活络，但未有明确方向 * 五年券短期区间料在0.96-1.02% 路透台北4月15日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周三收盘微跌。交易员 表示，台债缺乏明确方向，不过尾盘稍受到台股 跌深的影响，终场收跌。 交易员表示，大型金融机构盘中交易相当活泼，对104/6期短券买卖皆有，令市场疲于 奔命。惟其方向忽多忽空，市场对其动向丈二金刚摸不着头脑，猜测颇多。 〞市场上有一只大怪物很活泼，但其他小朋友就很惨了，〞一位小型票券商交易员表示 。 也有证券商交易员说，盘面缺乏消息面的刺激，市场也没有明确的方向。虽然台湾央行 总裁彭淮南周四将赴立法院，但预估总裁也不会有太出乎意外的评论，消息面呈现真空之下 ，只能等待美债给予新一方向的指引。 有大型票券商的交易员则认为，殖利率值此偏低水位，就算是养券，利差也在缩减中， 台湾央行虽不会升息，但美债能够有多少空间令殖利率向下，也还是有疑虑，因此交易兴趣 缺缺。 立法院财政委员会周四会议将邀请台湾央行总裁、财政部长等赴立法院就亚洲基础设施 投资银行(亚投行,AIIB)备询。 台湾股市周三收跌1.06%，因市场对半导体前景担忧，令其跌幅大于亚股，权重股台积 电 卖压颇重。盘后证交所公布，外资及陆资在台股大幅卖超216.24亿台币。 美国公债收益率周二下滑，此前数据显示美国3月零售销售增幅不及市场预期，令市场 对美国联邦储备理事会(FED/美联储)不太可能在6月加息的预期升温。 指标10 年期公债价格 上扬16/32，收益率报1.87%，周一尾盘报1.94%。 交易员预估，五年债104/6期料在0.96-1.02%；10年券104/5期料在1.50-1.55%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 -0.22 0.9846 0.9820-0.9950 140.5 10 104/5 -0.70 1.5180 1.5180-1.5245 4.0 注：*表此期券新低位。 本周全球重要经济事件和数据包括： 4月15日(三)：韩国3月贸易收支修正值、日本2月工业生产和产能利用率、德国3月CPI 和HICP终值、欧元区2月贸易收支、美国纽约联储4月制造业指数、全美住宅建筑商协会(NAH B)4月房屋市场指数、美国2月整体资本净流动、日本央行总裁黑田东彦发表讲话、欧洲央行 管理委员会会议，会后公布利率决议、美联储发布经济状况褐皮书、美联储理事布雷纳德、 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和美国财政部国际事务次长希茨出席第24届明斯基年会( 至16日)、美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讲话； 4月16日(四)：美国3月房屋开工和建筑许可、美国费城联储4月制造业指数、欧洲央行 副总裁冈斯坦西欧发表讲话、美国克利夫兰联储总裁梅斯特就经济议题发表演讲、美国波士 顿联储总裁罗森格伦出席活动； 4月17日(五)：日本3月消费者信心指数、欧元区2月经常帐、欧元区3月HICP终值、美国 3月CPI、美国3月领先指标、美国4月路透/密歇根大学消费者信心指数、世界银行和国际货 币基金组织(IMF)2015年春季会议(至19日)。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 1.5180 5 104/6 0.9846 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)